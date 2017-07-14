Федеральная антимонопольная служба предложила облагать интернет-товары НДС вместо таможенной пошлины. В этом случае онлайн-шопинг может стать на 18% дороже, а бюджет России — на 100 млрд рублей в год богаче. Цель инициативы — выравнивание конкурентных условий для работы российских и иностранных площадок. Последним предложат зарегистрироваться в налоговой службе и перечислять НДС от покупки каждого россиянина. В противном случае за интернет-магазины придется платить покупателям, а товары из-за рубежа будут открывать на таможне для определения стоимости.
Покупки в онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рассказал изданию «Известия», что подобную схему с 2020 года планирует использовать Евросоюз. «Регистрация будет выгодна интернет-магазину. Посылки от такой компании будут проходить таможню по зеленому коридору. Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет», — объяснил Федоров.
В данный момент в Европе лимит беспошлинного ввоза составляет 22 евро за посылку. В России без уплаты дополнительных сборов можно заказывать товары в иностранных онлайн-магазинах на сумму до 1 тыс. евро и до 31 кг ежемесячно. В 2018 году порог будет снижен до 500 евро, а в 2019-м — до 200 евро.
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