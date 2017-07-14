Федеральная антимонопольная служба предложила облагать интернет-товары НДС вместо таможенной пошлины. В этом случае онлайн-шопинг может стать на 18% дороже, а бюджет России — на 100 млрд рублей в год богаче. Цель инициативы — выравнивание конкурентных условий для работы российских и иностранных площадок. Последним предложат зарегистрироваться в налоговой службе и перечислять НДС от покупки каждого россиянина. В противном случае за интернет-магазины придется платить покупателям, а товары из-за рубежа будут открывать на таможне для определения стоимости.