Директор отдела моды Ксения Гощицкая покупает браслет с цитатой из манифестов Малевича, леопардовое платье и черно-белые ботфорты. И вам советует.
Авоська из жемчуга», чехлы для айфонов с Кадинским и другие модные арт-новинки июля
Предметы из новой сувенирной линии Русского музея «Авангарденс» не стыдно дарить друзьям и гостям нашего города, но хочется носить самим: это дождевики с «Матросом» Татлина, «Осенью счастливой» Ларионова, «Белением холста» Гончаровой, свитшоты, футболки, непромокаемые сумки, чехлы для айфонов, карандаши с Кадинским, Филоновым и Пуни, а также «говорящие» браслеты из коллаборации с маркой BNGL. (rusmuseumshop.com)
Карл Лагерфельд придумал идеальный клатч для летних романов. Только встретился симпатичный яхтсмен, а информативная табличка «Не беспокоить!» уже под рукой. (Chanel)
Курс на 1980-е не обошел пляжную моду: лимонного цвета купальник Etam не только скроен на одно плечо, но и декорирован непременной деталью диско-эпохи — воланом. (Etam)
Дизайнера Red Valentino Пьерпаоло Пиччоли на коллекцию prefall вдохновили 1970-е, а именно буйные постояльцы нью-йоркского отеля Chelsea: музыканты Сид Вишес, Дженис Джоплин и (свежий нобелевский лауреат) Боб Дилан. Поэтому в новом корнере марки в ДЛТ много черного, красного и золотого — любимые цвета рок-звезд во все времена. (ДЛТ)
Широкие полосатые брюки, блуза с роскошными воланами и пояс-бант — топ-3 покупок лета. О том, чтобы не гоняться за ними по всему городу, позаботились в Weill. (Универмаг «Московский»)
Новинка от New Balance — модель 247 Classic — расшифровывается так: «круглосуточно и семь дней в неделю». Это означает, что кроссовки задуманы универсальными: только базовые цвета и минимальное количество декоративных элементов. (ТРЦ «Галерея»)
В этом сезоне шляпы празднуют триумфальное возвращение. Мы выбирам аккуратное канотье от Gerard Darel, носить которое собираемся с прозрачными платьями или тельняшкой и брюками клеш. (Gerard Darel)
По версии дизайнера Ульяны Сергеенко сказочная авоська русалки усыпана жемчугом. О такой и просите золотую рыбку. (ulyanasergeenko.com)
В летней коллекции Canali итальянские портные сделали акцент на ткани: костюмы сшиты из тонкой смеси льна и шелка, бомберы — из мягкой замши, куртки — из кожи ягненка, а легкие плащи — из супертехнологичных непромокаемых составов. Но главное, что все предметы просто миксовать как по фактурам, так и по цветам: обожженная глина сочетается с лавандой, а охра — со стальным синим. (Canali)
Модный парижский иллюстратор Жан-Филипп Дельом расписал для Moncler лимитированную линию футболок, изобразив открыточные пляжи Лос-Анджелеса, Сан-Тропе и Капри. Мы не филокартисты, но коллекцию собираем! (Babochka)
На капсульную коллекцию Maleika из тотал-гепарда дизайнеров Marc Cain вдохновил эксцентричный художник и режиссер Матто Барфусс, который снял документальный фильм про непростую саванную жизнь гепардихи и ее детей. «Малейка — королева Африки» появится в прокате в конце года, а вещи, целиком усеянные чита-принтом, в магазинах в июле. (Marc Cain)
Вполне земные эспадрильи, обычно сшитые из плотного льна или хлопка, в Geox стали космическими. Золотые и серебряные модели обзавелись верхом из тончайшей блестящей кожи и замшевым мыском. Но джутовая подошва по-прежнему на месте! (geox.ru)
Джинсовый или белоснежный тотал-луки этим летом возведены в обязательный тренд. У марки Zanetti найдется и первое, и второе. (zanettimoda.it)
Универсальную пару босоножек на лето придумали в Jog Dog: на высокой тракторной подошве удобно рассекать по пляжу, а застежки на липучках позволяют моментально разуть¬ся и занырнуть. Кстати, принт с намеком на ар-деко будет уместен и в городе, на руфтоп-вечеринках, например. (jogdog.com)
Дизайнеры Tom Tailor взяли самую актуальную летнюю модель брюк — кюлоты — и украсили их принтом из цветов стрелиции. В таких идеально фестивалить — точно не потеряетесь в толпе. (TРЦ «Галерея»)
Бренд Carel практически ровесник кинематографического течения «Новая волна» — первый бутик марки появился во Франции в 1952 году, примерно когда Трюффо задумывал свои «400 ударов». Маст-хэв из летней коллекции — лодочки с пряжками — проще простого представить на Анне Кариной в «Безумном Пьеро», а суперактуальные ботфорты с контрастным носом — на Дельфин Сейриг в «Прошлом году в Мариенбаде». У классики нет возраста — туфли «Мэри Джейн» носит муза поколения Алекса Чанг, а снимает Карин Ройтфельд. Нужны еще аргументы? (Rendez-Vous)
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