В летней коллекции Canali итальянские портные сделали акцент на ткани: костюмы сшиты из тонкой смеси льна и шелка, бомберы — из мягкой замши, куртки — из кожи ягненка, а легкие плащи — из супертехнологичных непромокаемых составов. Но главное, что все предметы просто миксовать как по фактурам, так и по цветам: обожженная глина сочетается с лавандой, а охра — со стальным синим. (Canali)