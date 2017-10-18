Сапоги из 6000 кристаллов Swarovski и другие новинки Saint Laurent в ДЛТ

Для того, чтобы оправдать свое назначение на дизайнерский пост в Saint Laurent, Энтони Ваккарелло нужно было выпустить только эти сапоги. Замшевые, расшитые 6000 тысячами кристаллов Swarovski и напоминающие то ли ковбойскую обувь, то ли горнолыжные «дутики». Сразу же после осенне-зимнего показа бренда (второго для Энтони) сапоги раскупили звезды из А-листа — Селин Дион, Рианна и Рита Ора, которые замешали их с кожаными куртками, расслабленными футболками, драными джинсами и пиджаком «Too Late» (c ним мы знакомы благодаря Екатерине Андреевой). Наконец, «дискобольная» обувь добралась и до Петербурга — ее вместе с другими вещами с показа Saint Laurent привез универмаг ДЛТ.