Сапоги из 6000 кристаллов Swarovski и другие новинки Saint Laurent в ДЛТ

Для того, чтобы оправдать свое назначение на дизайнерский пост в Saint Laurent, Энтони Ваккарелло нужно было выпустить только эти сапоги. Замшевые, расшитые 6000 тысячами кристаллов Swarovski и напоминающие то ли ковбойскую обувь, то ли горнолыжные «дутики». Сразу же после осенне-зимнего показа бренда (второго для Энтони) сапоги раскупили звезды из А-листа — Селин Дион, Рианна и Рита Ора, которые замешали их с кожаными куртками, расслабленными футболками, драными джинсами и пиджаком «Too Late» (c ним мы знакомы благодаря Екатерине Андреевой). Наконец, «дискобольная» обувь добралась и до Петербурга — ее вместе с другими вещами с показа Saint Laurent привез универмаг ДЛТ. 

  • Сапоги Saint Laurent, 560 000 рублей (ДЛТ)

  • Сапоги Saint Laurent, 560 000 рублей (ДЛТ)

  • Сапоги Saint Laurent, 560 000 рублей (ДЛТ)

Лакированные брюки, бархатные полусапожки, металлизированные «челси» на каблуке, кожаные платья с «ренессансными» рукавами и блестящие юбки с рюшами можно найти на 3 и 1 этажах универмага. Их стоимость варьируется от 45 700 (за брюки) до 560 000 (за блестящие сапоги) рублей. 
 

  • 55 850 рублей

  • 139 500 рублей

  • 55 850 рублей

  • 174 500 рублей

  • 139 500 рублей

  • 209 500 рублей

  • Юбка, 279 500 рублей

  • 48 650 рублей

  • 45 700 рублей

  • 97 650 рублей

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Автор: Сергей Кленов
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Места: ДЛТ
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