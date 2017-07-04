Авиаторские комбинезоны и атласные платья в новой коллекции Christian Dior Couture

В честь 70-летия дома Christian Dior дизайнер Мария Грация Кьюри обратилась к его историческому наследию и тематике путешествий, которая сопровождает бренд с 1947 года. Зеркалом первого стали сдержанные платья приглушенного серого цвета — аллюзия к послевоенной моде, лишенной шика и инфантильности. Однако Кристиану Диору она быстро наскучила, и он в противовес общественным осуждениям стал строить образцовый «new look» — с пышными плечами, многослойными юбками и подчеркнутой талией. Перемена настроения коснулась и ретроспективного шоу Кьюри, которая чередовала строгие наряды с платьями из полупрозрачных тканей, сетки и тюля, а также пальто ярко-алого цвета.