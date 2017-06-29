Чулочно-носочный бренд St. Friday Socks и музыкальный фестиваль STEREOLETO объявили о запуске совместной коллекции. В преддверии летнего музыкального события дизайнер из Петербурга Сергей Тонков создал пять пар носков ярко-розового, фиолетового, желтого, зеленого и черного оттенков. Лицом коллаборации, результаты которой можно купить на сайте myfriday.ru с сегодняшнего дня, стал Александр Гудков, известный по телепроектам КВН, «Comedy Woman» и «Вечерний Ургант». Цена носков составляет 450 рублей за пару и 1999 рублей — за лимитированный «Stereo BOX» со всеми моделями.
Бренд St. Friday Socks выпустил коллекцию фестивальных носков
Напомним, фестиваль STEREOLETO пройдет с 7 по 9 июля в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове. В качестве хедлайнеров заявлены «Грибы», «Сплин», Луна, Pompeya, Хаски, Симфоническое Кино и британский трип-хоп коллектив U.N.K.L.E.
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