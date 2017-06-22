Valentino сняли кампейн по мотивам «Заводного апельсина» Кубрика

К слову, выглядят прототипы Алекса, Тема, Джорджика и Пита тоже иначе: вместо пижонистых белых костюмов с подтяжками и защитной ракушкой ниже пояса на них вещи из коллаборации Пьерпаоло Пиччоли и британского художника Джейми Рейда, который известен дизайном обложек для альбомов Sex Pistols. Надписи, стилизованные под вырезки из газет, Рейд поместил и на одежду от Valentino: розовые свитшоты, пальто из овчины, бомберы, бейсболки и рюкзаки.