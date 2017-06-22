Valentino сняли кампейн по мотивам «Заводного апельсина» Кубрика

Valentino представил рекламную кампанию мужской осенне-зимней коллекции. Промо-ролик, размещенный на официальном Youtube-канале бренда, отсылает к сюжету фильма «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика: друзья-сообщники встречаются в переулке, пьют молоко и думают, как провести грядущий вечер. Однако в отличие от героев картины, амбассадоры Valentino оказываются настоящими пай-мальчиками: они идут не громить прилавки и избивать прохожих, а играть в лото с бабулями.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.