Valentino сняли кампейн по мотивам «Заводного апельсина» Кубрика

Valentino представил рекламную кампанию мужской осенне-зимней коллекции. Промо-ролик, размещенный на официальном Youtube-канале бренда, отсылает к сюжету фильма «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика: друзья-сообщники встречаются в переулке, пьют молоко и думают, как провести грядущий вечер. Однако в отличие от героев картины, амбассадоры Valentino оказываются настоящими пай-мальчиками: они идут не громить прилавки и избивать прохожих, а играть в лото с бабулями.

 

 

К слову, выглядят прототипы Алекса, Тема, Джорджика и Пита тоже иначе: вместо пижонистых белых костюмов с подтяжками и защитной ракушкой ниже пояса на них вещи из коллаборации Пьерпаоло Пиччоли и британского художника Джейми Рейда, который известен дизайном обложек для альбомов Sex Pistols. Надписи, стилизованные под вырезки из газет, Рейд поместил и на одежду от Valentino: розовые свитшоты, пальто из овчины, бомберы, бейсболки и рюкзаки. 

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