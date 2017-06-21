Компания-создатель куклы Барби с разными типажами и параметрами, теперь выпустила им в пару бойфрендов. Обновленная коллекция игрушек включает в себя 15 Кенов на любой вкус: худого, полного, мускулистого, голубоглазого, с модной «гулькой» на голове, афроамериканца, азиата и хипстера. Разработчики постарались максимально приблизить внешность игрушечного мужчины к действительности — нет, мы не про то, о чем вы подумали.
Создатели Барби выпустили Кена с пивным животом и бородой «лесоруба»
«При расширении продуктов нашей линейки, мы поняли, что Кен должен эволюционировать вместе с подружкой», — объясняет Лиза Макнайт, вице-президент и генеральный менеджер Barbie. — Теперь девочки могут купить персонализированную игрушку и воображать, какое место она займет в игре».
Некоторые Кены так и просятся полежать на диване под телевизор, а кто-то, напротив, буквально создан для вечеринок — посмотреть всех можно на сайте shop.mattel.com, где куклы доступны по цене в 9,99 фунтов. К слову, реалистичные версии Барби повысили продажи на 6% по всему миру, и компания Mattel надеется повторить успех с мужской версией игрушки.
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