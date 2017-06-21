Компания-создатель куклы Барби с разными типажами и параметрами, теперь выпустила им в пару бойфрендов. Обновленная коллекция игрушек включает в себя 15 Кенов на любой вкус: худого, полного, мускулистого, голубоглазого, с модной «гулькой» на голове, афроамериканца, азиата и хипстера. Разработчики постарались максимально приблизить внешность игрушечного мужчины к действительности — нет, мы не про то, о чем вы подумали.