Базовая одежда

Основу всех сезонных коллекций Tom Tailor составляют вещи из категории «и в пир, и в мир» («и на прогулку, и в офис»): простые белые рубашки, полосатые джемпера, классические черные и синие джинсы и футболки, которые можно кастомизировать при помощи одежды с более выраженной индивидуальностью. Их покупка — пожалуй, самое нужное и беспроигрышное вложение, которое при немецком качестве материалов будет напоминать о выгоде не один сезон.