Что покупать в новой коллекции Tom Tailor?

Tom Tailor выпустил идеальные осенне-зимние коллекции для непредсказуемой погоды. В основной линейке бренда и в Denim — все наименования мужского и женского гардероба: от футболок с логотипами до теплых пальто. Мы разложили все вещи по полочками и рассказываем, что точно достойно внимания.

Базовая одежда 

Основу всех сезонных коллекций Tom Tailor составляют вещи из категории «и в пир, и в мир» («и на прогулку, и в офис»): простые белые рубашки, полосатые джемпера, классические черные и синие джинсы и футболки, которые можно кастомизировать при помощи одежды с более выраженной индивидуальностью. Их покупка — пожалуй, самое нужное и беспроигрышное вложение, которое при немецком качестве материалов будет напоминать о выгоде не один сезон. 

  • Мужская футболка Tom Tailor Denim

  • Женская рубашка Tom Tailor Denim

  • Мужской джемпер Tom Tailor Denim

  • Женская рубашка Tom Tailor

  • Юбка Tom Tailor

  • Мужская рубашка Tom Tailor Denim

  • Женские джинсы Tom Tailor

  • Мужские джинсы Tom Tailor

  • Мужской джемпер Tom Tailor

Бомберы

Бомберы от обеих линеек Tom Tailor не только тенденциозны, но и невероятно трогательны: от их гладкой бархатной ткани, нарисованных карпов и журавлей просто невозможно оторвать взгляд (а иногда и руки)! Плюс, принты и аппликации отсылают к главной тематике Denim-коллекции — японскому урбанизму с цветущей между высоток сакурой, экзотическими животными и восходящим солнцем. 

  • Женский бомбер Tom Tailor Denim

  • Женский бомбер Tom Tailor

  • Женский бомбер Tom Tailor Denim

  • Женский бомбер Tom Tailor Denim

  • Женский бомбер Tom Tailor Denim

Одежда в стиле ретро

В новом сезоне дизайнеры марки путешествуют не только по миру — в Токио и Киото, но и во времени — в 20-е и 50-е годы прошлого века. Оттуда они привезли в коллекции «гусарские» пальто, авиаторские куртки, раритетные пуговицы для двубортных мужских пиджаков, вязаные свитера в крапинку и платья с мелким цветочным орнаментом. 

  • Мужской свитер Tom Tailor Denim

  • Платье Tom Tailor

  • Мужской пиджак Tom Tailor

  • Женское пальто Tom Tailor

  • Юбка Tom Tailor

  • Мужская куртка Tom Tailor Denim

  • Блуза Tom Tailor

Дождевики и куртки

В условиях холодного дождливого лета непромокаемая верхняя одежда становится предметом гардероба номер один. У Tom Tailor она выполнена в ярких солнечных цветах и дополнена капюшонами, чтобы разбавить серые будни и одновременно защитить прическу от предательской влаги. 

  • Женский дождевик Tom Tailor Denim

  • Мужская куртка Tom Tailor Denim

  • Женское пальто Tom Tailor

  • Мужская куртка Tom Tailor Denim

  • Женская куртка Tom Tailor Denim

  • Мужская куртка Tom Tailor

Деним 

Самый популярный материал сезона представлен у марки классическими джинсовыми брюками, вареными джинсовками, платьями в стиле пэчворк и куртками с аппликациями. Носить вещи из денима можно как по отдельности, комбинируя с базовыми футболками и минималистичными джемперами, так и в тотал-луке, сочетая между собой. 

  • Женская джинсовка Tom Tailor Denim

  • Женские джинсы Tom Tailor Denim

  • Мужская джинсовка Tom Tailor Denim

  • Платье Tom Tailor Denim

  • Мужские джинсы Tom Tailor Denim

  • Юбка Tom Tailor Denim

  • Мужские джинсы Tom Tailor Denim

  • Мужская рубашка Tom Tailor Denim

  • Женские джинсы Tom Tailor Denim

Обувь

Челси на каблуке, массивные ботинки и кроссовки орехового цвета не только практичны, но и подойдут в пару ко всем вышеперечисленным наименованиям. Отдельно хотим отметить гранжевую обувь на шнуровке, которую в этом сезоне носят с полупрозрачными платьями из шифона и архитектурными пальто в крупную клетку. 

  • Женские ботинки Tom Tailor Denim

  • Мужские ботинки Tom Tailor 

  • Женские ботильоны Tom Tailor Denim

  • Мужские ботинки Tom Tailor 

  • Мужские кроссовки Tom Tailor Denim

  • Мужские кеды Tom Tailor Denim

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