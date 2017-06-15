Бренд мужской одежды MATH, который основал Илькин Бахшиев, представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Команда марки продолжает пропагандировать идеологию моды без отсылок к конкретному полу, социальному рангу и философии. Для этого MATH примерил на мужчин женские перчатки с браслетами, прозрачные блузы, ассиметричные юбки-брюки и удлиненные пальто-халаты. Дополнением к ним стала повязанная вокруг головы плотная ткань, которая скрывает лицо фэшн-адепта и поддерживает концепцию «no face, no name», взятую за основу бренда годом ранее.