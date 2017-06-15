Вещи со скрытой идентичностью в новой коллекции бренда MATH

Бренд мужской одежды MATH, который основал Илькин Бахшиев, представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Команда марки продолжает пропагандировать идеологию моды без отсылок к конкретному полу, социальному рангу и философии. Для этого MATH примерил на мужчин женские перчатки с браслетами, прозрачные блузы, ассиметричные юбки-брюки и удлиненные пальто-халаты. Дополнением к ним стала повязанная вокруг головы плотная ткань, которая скрывает лицо фэшн-адепта и поддерживает концепцию «no face, no name», взятую за основу бренда годом ранее.

В Петербурге вещи из VI коллекции MATH будут доступны в конце лета в магазинах JNBY и Gate31 Man. Базовая футболка с логотипом марки обойдется в 3 тысячи рублей, пальто архитектурного кроя — в 28 тысяч.

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