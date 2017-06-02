Если просмотреть на коллекции последних трех-четырех сезонов, можно увидеть настоящую сексуальную (ре)эволюцию: с каждым показом вещи на подиуме становятся более прозрачными. Похоже, в конечном итоге, дизайнеры предложили женщине сообщать миру, когда ей холодно или приятно не через Instagram-stories, а с помощью топа из органзы.
18+ Почему почти обнаженная грудь — остромодный тренд
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Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Ева Герцигова на балу-маскараде Christian Dior
Отправной точкой для популяризации откровенных платьев стал выход Рианны за премией CFDA в 2014 году. Тогда на певице было надето сетчатое платье с кристаллами Swarovski, которое после волны возмущения все же признали знаковым для индустрии. После такого fashion statement дизайнеры уже не боялись выпускать просвечивающиеся джемпера и блузы, а их клиентки, наконец, позволили себе быть смелыми и дерзкими. Тем более, секс давно вышел за рамки запретных тем для обсуждения, а за слово «сосок» никто не «шикает» из угла комнаты.
Однако большинство женщин все еще сторонятся прозрачной одежды и за незнанием, как ее носить, прячут свою сексуальность в мешковатые худи. Для ответа на открытый во всех смыслах вопрос, необходимо определить границы своей решительности. Тем, кого закатанные глаза общественности не вгоняют в краску, можно пуститься во все тяжкие (или «легкие», учитывая плотность ткани) и надеть шифоновое платье прямо на голое тело. Этот вариант мы видели в коллекциях брендов No.21, Coach, Saint Laurent и Gucci, которые возвели обнаженность в культ и ежесезонно поддерживают тег «free the nipples».
Девушкам, которые хотят попробовать прозрачные платья, но боятся общественного мнения, стоит взглянуть на модели вроде Christian Dior, Reem Acra, Lanvin и Vionnet, которые прикрывают пикантные места принтом и декором: плиссировкой, рюшами и богатой вышивкой. Сверху можно накинуть куртку в стиле гранж или оверсайз-джинсовку и при возникновении дискомфорта застегивать ее на все пуговицы.
Знаменитости в лице «social models» Кендалл Дженнер, Беллы Хадид и Хейли Болдуин, приложивших грудь к популяризации «голых» вещей среди своих подписчиков, предлагают также прятать соски за наклейками и аппликациями. Это гарантированно привлекает к аутфиту внимание и позволяет носить прозрачную ткань без особого ущерба для репутации.
Еще один способ компенсировать откровенность одежды – надевать под нее бралетт, кроп-топ или боди. Эффект, конечно, будет не тот, но соответствие тренду останется. Ведь шифон – это не только про чувственность и утонченность, но еще и про ощущение легкости и прохлады. В контексте наступившего лета и минимизации количества наименований на теле, эти критерии вновь становятся актуальными. Так почему же не позволить себе раздеться и отдать плотные вещи на флаг свободы от условностей?
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