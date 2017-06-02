18+ Почему почти обнаженная грудь — остромодный тренд

Отправной точкой для популяризации откровенных платьев стал выход Рианны за премией CFDA в 2014 году. Тогда на певице было надето сетчатое платье с кристаллами Swarovski, которое после волны возмущения все же признали знаковым для индустрии. После такого fashion statement дизайнеры уже не боялись выпускать просвечивающиеся джемпера и блузы, а их клиентки, наконец, позволили себе быть смелыми и дерзкими. Тем более, секс давно вышел за рамки запретных тем для обсуждения, а за слово «сосок» никто не «шикает» из угла комнаты.