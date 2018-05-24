Цитаты Достоевского, «Солярис» Тарковского и хэви-метал в новой коллекции Сrime X Punishment
Третья коллекция бренда Сrime X Punishment («Преступление Наказание») поступила в продажу: это те самые футболки, толстовки, тренчи и бейсболки, представленные на международной выставке моды Pitti Imagine Uomo-2018 во Флоренции, куда бренд из Петербурга ездил вместе с другими русскими марками — ZDDZ, Heart of Moscow, E404, Olovo, Volchok, Korobeynikov, Fusion и Affex.
В простой на первый взгляд одежде Сrime X Punishment прослеживаются отсылки к восстанию декабристов 1825 года: один из принтов повторяет маршрут ссылки в Сибирь организаторов государственного переворота. Другие важные референсы — фильм «Солярис» Андрея Тарковского и одноименная книга Станислава Лема: в графике используются заимствованные из них фразы, переписанные с противоположным смыслом, а также шрифт из картины «Blade Runner» Ридли Скотта. Все это венчает цитата Достоевского: «Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся...», вышитая на каждой вещи из новой коллекции CXP.
Базовые худи, футболки, лонгсливы, анораки и носки будут продаваться не только в Петербурге, но и в мультибрендовых магазинах США, Германии, Китая, Южной Кореи, Италии, Японии, ОАЭ и Грузии. В рамках выпуска ребята из «Преступления Наказания» планируют реализовать социальный проект, направленный на привлечение внимания к проблеме условий заключения в российских тюрьмах, а часть выручки будет передана в благотворительные фонды, занимающиеся поддержкой заключенных в России.
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