Цитаты Достоевского, «Солярис» Тарковского и хэви-метал в новой коллекции Сrime X Punishment

В простой на первый взгляд одежде Сrime X Punishment прослеживаются отсылки к восстанию декабристов 1825 года: один из принтов повторяет маршрут ссылки в Сибирь организаторов государственного переворота. Другие важные референсы — фильм «Солярис» Андрея Тарковского и одноименная книга Станислава Лема: в графике используются заимствованные из них фразы, переписанные с противоположным смыслом, а также шрифт из картины «Blade Runner» Ридли Скотта. Все это венчает цитата Достоевского: «Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся...», вышитая на каждой вещи из новой коллекции CXP.