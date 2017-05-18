Что носить из летней коллекции Zanetti?

В коллекции и правда много белого: удлиненные топы, льняные платья и рубашки строго кроя, с оголенным плечами или спиной, с рукавами фонариками или строгим вырезом. Среди базовых вещей, в которых можно пойти и в офис, и вечером на коктейль — широкие брюки цвета хаки, сарафаны в мелкий цветочек и комбинезоны на морскую тему.