UV-стикер La Roche-Posay, сорбет Dior и еще 7 косметических новинок мая

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина не ждет милостей от природы, готовясь если не к параду, то хотя бы к прогулке, — за румянец и свежий вид ответят косметические новички.

Тональное средство Matissime Velvet, Givenchy

Международный арт-директор Givenchy по макияжу — парадоксов друг, который всю жизнь искал «матовое сияние». Если бархат умеет одновременно поглощать свет и отражать, почему бы не научить этому тональный крем? — дерзил мирозданию и химикам Николя Деженн. И все-таки добился от них положительного ответа: новое средство контролирует секрецию сальных желез

Sorbet Essence Aqua Serum Hydratation Intense, Dior

В названии сорбета из обновленной линии Hydra Life оба слова полновесны. Циркуляция влаги в коже с помощью экстракта мальвы из садов Dior подразумевается сама собой. А вот торжество жизни тут обеспечивают отсутствие парабенов в составе и экоупаковка с чернилами натурального происхождения.

Двойной стик Baby Doll Kiss & Blush, YSL

В весенней коллекции The Street and I — полный арти-арт разграфиченных улиц Лос-Анджелеса, Лондона и Шанхая: крышки палеток и румян забомблены игривыми мотто, а лаки отражают свет фонарей и цвет асфальта. Но ньюкамер линейки ярчит без спецэффектов: матовый бальзам для губ и щек можно наносить, смешивая цвета или оттеняя нужное одной стороной стика.

Pretty, Fun, Fearless, Ciate London

Запустившая бренд Шарлот Найт — смелая, смешливая и супер­ занятая леди. Поэтому все средства в новой мейкап­коллекции Ciate могут подстроиться под режим «крашусь в такси», развеселить названием и подмигнуть с футляра (см. стереоскопическую об­ ложку теней для век). Чемпионы в скорости нанесения — похожие на капкейк кремовые румяна Blush Pop и лак для ногтей в формате фломастера Mani Marker. В последних чувствуется мощный тренд­ сеттерский запал. В конце концов, именно Ciate в свое время пода­ рил всем бьютиголикам планеты тренд на «икорный» маникюр.

UV-Стикер, La Roche-Posay

Дожили: учить жизни нас будет стикер — устрашающе темнеть при критических дозах ультрафиолета, сгонять с пляжа и предупреждать о старении кожи после скана данных в мобильном приложении. Заполучить зануду можно бесплатно с 15 мая на сайте марки.

Hydra Beauty Micro Creme Chanel

Крем для увлажнения, укрепления и повышения упругости кожи лица носит пять орденов-патентов, а под мундиром скрывает пять тысяч неразличимых без лупы микросфер камелии.

Orchidee Imperiale Brightening, Guerlain

Короли могут ходить и в железной маске, но королевам полагается исключительно тканевая, пропитанная кремом с инициальными клетками орхидеи редкого сорта Dendrobium nobile.

Power Fabric, Giorgio Armani

Задача из высшей бьютиматики: что будет, если сложить формулы прозрачной тональной вуали Maestro Fusion Makeup и крепко схватывающихся, пигментированных жидких теней Eye Tint? Правильный ответ: стойкая, но тонкая тональная основа в пятнадцати оттенках.

Neckperfect Complex IS Clinical

Оказывается, потерявшую тонус кожу шеи косметологи на профнаречии называют «индюшачьей». Одного этого факта достаточно, чтобы срочно схватиться за флакон лифтинг-крема для шеи, который обещает заметные перемены всего через три месяца работы.

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также