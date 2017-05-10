Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина не ждет милостей от природы, готовясь если не к параду, то хотя бы к прогулке, — за румянец и свежий вид ответят косметические новички.
UV-стикер La Roche-Posay, сорбет Dior и еще 7 косметических новинок мая
Тональное средство Matissime Velvet, Givenchy
Международный арт-директор Givenchy по макияжу — парадоксов друг, который всю жизнь искал «матовое сияние». Если бархат умеет одновременно поглощать свет и отражать, почему бы не научить этому тональный крем? — дерзил мирозданию и химикам Николя Деженн. И все-таки добился от них положительного ответа: новое средство контролирует секрецию сальных желез
Sorbet Essence Aqua Serum Hydratation Intense, Dior
В названии сорбета из обновленной линии Hydra Life оба слова полновесны. Циркуляция влаги в коже с помощью экстракта мальвы из садов Dior подразумевается сама собой. А вот торжество жизни тут обеспечивают отсутствие парабенов в составе и экоупаковка с чернилами натурального происхождения.
Двойной стик Baby Doll Kiss & Blush, YSL
В весенней коллекции The Street and I — полный арти-арт разграфиченных улиц Лос-Анджелеса, Лондона и Шанхая: крышки палеток и румян забомблены игривыми мотто, а лаки отражают свет фонарей и цвет асфальта. Но ньюкамер линейки ярчит без спецэффектов: матовый бальзам для губ и щек можно наносить, смешивая цвета или оттеняя нужное одной стороной стика.
Pretty, Fun, Fearless, Ciate London
Запустившая бренд Шарлот Найт — смелая, смешливая и супер занятая леди. Поэтому все средства в новой мейкапколлекции Ciate могут подстроиться под режим «крашусь в такси», развеселить названием и подмигнуть с футляра (см. стереоскопическую об ложку теней для век). Чемпионы в скорости нанесения — похожие на капкейк кремовые румяна Blush Pop и лак для ногтей в формате фломастера Mani Marker. В последних чувствуется мощный тренд сеттерский запал. В конце концов, именно Ciate в свое время пода рил всем бьютиголикам планеты тренд на «икорный» маникюр.
UV-Стикер, La Roche-Posay
Дожили: учить жизни нас будет стикер — устрашающе темнеть при критических дозах ультрафиолета, сгонять с пляжа и предупреждать о старении кожи после скана данных в мобильном приложении. Заполучить зануду можно бесплатно с 15 мая на сайте марки.
Hydra Beauty Micro Creme Chanel
Крем для увлажнения, укрепления и повышения упругости кожи лица носит пять орденов-патентов, а под мундиром скрывает пять тысяч неразличимых без лупы микросфер камелии.
Orchidee Imperiale Brightening, Guerlain
Короли могут ходить и в железной маске, но королевам полагается исключительно тканевая, пропитанная кремом с инициальными клетками орхидеи редкого сорта Dendrobium nobile.
Power Fabric, Giorgio Armani
Задача из высшей бьютиматики: что будет, если сложить формулы прозрачной тональной вуали Maestro Fusion Makeup и крепко схватывающихся, пигментированных жидких теней Eye Tint? Правильный ответ: стойкая, но тонкая тональная основа в пятнадцати оттенках.
Neckperfect Complex IS Clinical
Оказывается, потерявшую тонус кожу шеи косметологи на профнаречии называют «индюшачьей». Одного этого факта достаточно, чтобы срочно схватиться за флакон лифтинг-крема для шеи, который обещает заметные перемены всего через три месяца работы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.