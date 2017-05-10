UV-стикер La Roche-Posay, сорбет Dior и еще 7 косметических новинок мая

Pretty, Fun, Fearless, Ciate London

Запустившая бренд Шарлот Найт — смелая, смешливая и супер­ занятая леди. Поэтому все средства в новой мейкап­коллекции Ciate могут подстроиться под режим «крашусь в такси», развеселить названием и подмигнуть с футляра (см. стереоскопическую об­ ложку теней для век). Чемпионы в скорости нанесения — похожие на капкейк кремовые румяна Blush Pop и лак для ногтей в формате фломастера Mani Marker. В последних чувствуется мощный тренд­ сеттерский запал. В конце концов, именно Ciate в свое время пода­ рил всем бьютиголикам планеты тренд на «икорный» маникюр.