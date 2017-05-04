35 весенних миди-юбок из городских магазинов

Юбка длиной ниже колена можно показаться скучной, но это легко исправить. Во-первых, стайлингом: например, Gucci надевают эту вещь поверх лосин, Mulberry и Раф Симонс для Calvin Klein сочетают ее с объемными пиджаками в духе Дэвида Бирна, Изабель Маран — с широким ремнем и блузами из 1980-х, а Демна Гвасалия — с цветными колготками. Во-вторых, в текущих коллекциях можно найти десятки небанальных вариантов: Marni выпустили цветочные юбки с оборками, Elizabeth & James — с косым кроем, у Dries van Noten и No. 21 можно найти почти демикутюрные модели с вышивкой из бисера и кружевными вставками.