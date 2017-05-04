Миди-юбка — самая востребованная длина в повседневности и в текущих коллекциях. Мы нашли в городских магазинах практичные варианты на весну: асимметричные, классического А-силуэта, с оборками, на пуговицах, базовых расцветок или с принтом.
35 весенних миди-юбок из городских магазинов
Юбка длиной ниже колена можно показаться скучной, но это легко исправить. Во-первых, стайлингом: например, Gucci надевают эту вещь поверх лосин, Mulberry и Раф Симонс для Calvin Klein сочетают ее с объемными пиджаками в духе Дэвида Бирна, Изабель Маран — с широким ремнем и блузами из 1980-х, а Демна Гвасалия — с цветными колготками. Во-вторых, в текущих коллекциях можно найти десятки небанальных вариантов: Marni выпустили цветочные юбки с оборками, Elizabeth & James — с косым кроем, у Dries van Noten и No. 21 можно найти почти демикутюрные модели с вышивкой из бисера и кружевными вставками.
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Юбка Dries van Noten, 24 750 руб. (ДЛТ)
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Uniqlo U, 1499 руб. (Uniqlo)
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Marni, 76 200 руб. (Babochka)
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NNedre, 4500 руб. (NNedre)
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«Соня Мармеладова», 3490 руб. («Мармеладова-Букетик»)
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Катя Добрякова, 21 600 руб. (Very)
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Elizabeth & James, 25 173 руб. (DayNight Lite)
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Юбка Poustovit, 20 930 руб. (ДЛТ)
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Юбка-сарафан Lena Maximova, 8700 руб. (8-store)
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Monki, 2500 руб. (Monki)
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Uniqlo U, 1499 руб. (Uniqlo)
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Sacai, 61200 руб. (DayNight)
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Mira Mikati, 50 400 руб. (Babochka)
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Marni, 51 400 руб. (ДЛТ)
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Antonio Marras, 98 100 руб. (Bosco di Ciliegi)
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Dries van Noten, 92 600 руб. (ДЛТ)
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Walk of Shame, 24 500 руб. (nevsky 152 concept store)
Достойные варианты можно найти и у локальных брендов. Юбки хрестоматийного силуэта «солнце» есть в коллекции So Number One, у бренда Facile Саши Ворониной — лаконичные модели бежевого или белого цветов, у Лены Максимовой (Muus) — юбки-сарафаны из джинсы, которые могут составить конкуренцию вещам J. W. Anderson, а Нелли Недре в коллаборации с магазином «Мыльная белка» выпустила базовые юбки на бретелях.
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Facile, 12 280 руб. (Facile)
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NNedre x «Мыльная белка», 4800 руб. («Мыльная белка»)
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Юбка Dries van Noten, 24 650 руб. (ДЛТ)
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Monki, 2500 руб. (Monki)
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So Number One, 10 000 руб. (So Number One)
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Uterque, 7990 руб. (Uterque)
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Юбка Lena Maximova, 10 200 руб. (8-store)
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Max & Co, 14 400 руб. (Bosco di Ciliegi)
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Kitsune, 17 472 руб. (DayNight)
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Weekend Max Mara, 25 250 руб. (Weekend Max Mara)
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Valentino, 44 300 руб. (Valentino)
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Dolce & Gabbana, 38 700 руб. (ДЛТ)
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Uniqlo U, 999 руб. (Uniqlo)
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BeFree, 1799 руб. (BeFree)
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«Соня Мармеладова», 4490 руб. («Мармеладова-Букетик»)
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6490 руб. (Len Studios)
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I am Studio, 7500 руб. (iamstudio.ru)
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Jana Segetti, 9200 руб. (Jana Segetti)
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