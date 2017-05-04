35 весенних миди-юбок из городских магазинов

Миди-юбка — самая востребованная длина в повседневности и в текущих коллекциях. Мы нашли в городских магазинах практичные варианты на весну: асимметричные, классического А-силуэта, с оборками, на пуговицах, базовых расцветок или с принтом.

Юбка длиной ниже колена можно показаться скучной, но это легко исправить. Во-первых, стайлингом: например, Gucci надевают эту вещь поверх лосин, Mulberry и Раф Симонс для Calvin Klein сочетают ее с объемными пиджаками в духе Дэвида Бирна, Изабель Маран — с широким ремнем и блузами из 1980-х, а Демна Гвасалия — с цветными колготками. Во-вторых, в текущих коллекциях можно найти десятки небанальных вариантов: Marni выпустили цветочные юбки с оборками, Elizabeth & James — с косым кроем, у Dries van Noten и No. 21 можно найти почти демикутюрные модели с вышивкой из бисера и кружевными вставками.

  • Юбка Dries van Noten, 24 750 руб. (ДЛТ)

  • Uniqlo U, 1499 руб. (Uniqlo)

  • Marni, 76 200 руб. (Babochka)

  • NNedre, 4500 руб. (NNedre)

  • «Соня Мармеладова», 3490 руб. («Мармеладова-Букетик»)

  • Катя Добрякова, 21 600 руб. (Very)

  • Elizabeth & James, 25 173 руб. (DayNight Lite)

  • Юбка Poustovit, 20 930 руб. (ДЛТ)

  • Юбка-сарафан Lena Maximova, 8700 руб. (8-store)

  • Monki, 2500 руб. (Monki)

  • Uniqlo U, 1499 руб. (Uniqlo)

  • Sacai, 61200 руб. (DayNight)

  • Mira Mikati, 50 400 руб. (Babochka)

  • Marni, 51 400 руб. (ДЛТ)

  • Antonio Marras, 98 100 руб. (Bosco di Ciliegi)

  • Dries van Noten, 92 600 руб. (ДЛТ)

  • Walk of Shame, 24 500 руб. (nevsky 152 concept store)

Достойные варианты можно найти и у локальных брендов. Юбки хрестоматийного силуэта «солнце» есть в коллекции So Number One, у бренда Facile Саши Ворониной — лаконичные модели бежевого или белого цветов, у Лены Максимовой (Muus) — юбки-сарафаны из джинсы, которые могут составить конкуренцию вещам J. W. Anderson, а Нелли Недре в коллаборации с магазином «Мыльная белка» выпустила базовые юбки на бретелях.

  • Facile, 12 280 руб. (Facile)

  • NNedre x «Мыльная белка», 4800 руб. («Мыльная белка»)

  • Юбка Dries van Noten, 24 650 руб. (ДЛТ)

  • Monki, 2500 руб. (Monki)

  • So Number One, 10 000 руб. (So Number One)

  • Uterque, 7990 руб. (Uterque)

  • Юбка Lena Maximova, 10 200 руб. (8-store)

  • Max & Co, 14 400 руб. (Bosco di Ciliegi)

  • Kitsune, 17 472 руб. (DayNight)

  • Weekend Max Mara, 25 250 руб. (Weekend Max Mara)

  • Valentino, 44 300 руб. (Valentino)

  • Dolce & Gabbana, 38 700 руб. (ДЛТ)

  • Uniqlo U, 999 руб. (Uniqlo)

  • BeFree, 1799 руб. (BeFree)

  • «Соня Мармеладова», 4490 руб. («Мармеладова-Букетик»)

  • 6490 руб. (Len Studios)

  • I am Studio, 7500 руб. (iamstudio.ru)

  • Jana Segetti, 9200 руб. (Jana Segetti)

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