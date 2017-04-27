Широкие штаны — вещь, одинаково популярная в мужских и женских коллекциях. Они могут быть клеш, костюмного кроя или спортивного с заниженной талией. Мы нашли в городских магазинах три десятка универсальных вариантов на весну, лето и осень.
30 пар широких брюк на весну
К широким брюкам нужен простой подход: самые простые и эффектные варианты сочетаний для мужчин и женщин одновременно — однотонные футболки, рубашки, бадлоны и пиджаки. Можно косплеить семидесятые, надев штаны с замшевой курткой с бахромой, восьмидесятые — если сочетать их с топом из люрекса или аутентичной блузой, как на показе Balenciaga. А если носить брюки с коротким «топиком» или с джинсовкой, как делали это солисты группы N’Sync и «Отпетых мошенников», то получится образ из двухтысячных.
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Джинсы Balenciaga, 38 200 руб. (ДЛТ)
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Tomy Hilfiger, 30 990 руб. (Tomy Hilfiger)
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Мужские Warehouse, 10 990 руб. (Code 7)
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M-U-R, 4000 руб. (8-store)
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Mira Mikati, 36 300 руб. (DayNight Lite)
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Vika Gazinskaya, 45 100 руб. (nevsky 152 concept store)
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NNedre, 5500 руб. (NNedre)
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Inès de la Fressange x Uniqlo, 999 руб. (Uniqlo)
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Мужские Uniqlo, 1499 руб. (Uniqlo)
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Мужские Miharayasuhiro, 37 128 руб. (DayNight)
Где взять широкие брюки? Везде. С весны ими запестрил масс-маркет (наш выбор — расслабленные Monki или трикотажные Uniqlo), а среди локальных марок небанальные модели искать у Muus Lena Maximova, LPN-SKY и мужских стритвеар-брендов. В люксовом сегменте у одного только Dries van Noten можно насчитать десяток вариантов из разных материалов, от льна до денима. Самые красивые варианты для мужчин подготовили Stella McCartney и Loewe: первые искать в ДЛТ, вторые — в мультибренде Babochka.
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Monki, 2000 руб. (Monki)
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Брюки Rick Owens, 52 400 руб. (ДЛТ)
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So Number One, 6000 руб. (So Number One)
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LPN-SKY, 7600 руб. (8-store)
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Isa Arfen, 43 900 руб. (Babochka)
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Мужские Stan Ray, 4000 руб. (Renegade Store)
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«Уста к устам», 4500 руб. («Уста к устам»)
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Брюки Dries van Noten, 18 400 руб. (ДЛТ)
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Укороченные бюки Max Mara, 18 350 руб. (Max Mara)
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Uniqlo U, 999 руб. (Uniqlo)
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LES’, 15 000 руб. (les-store.com)
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MSGM, 11 700 руб. (Very)
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Muus Lena Maximova, 9700 руб. (8-store)
Последний год мода взяла курс на гиперсайз и упрощение — и широкие штаны воплощают две этих тенденции. Судя по осенне-зимним коллекциям, эти брюки не нуждаются даже в каблуках (и неважно, какой у вас рост). Идеальный исход — носить вещь еще и с курткой на два размера больше, максимально деконструируя силуэт.
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Брюки McQ, 23 500 руб. (ДЛТ)
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Мужские Stella McCartney, 23 200 руб. (nevsky 152 concept store)
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Мужские Loewe, 77 600 руб. (Babochka)
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Utreque, 9900 руб. (Uterque)
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Мужские Champion, 1900 руб. («Отдел»)
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Брюки Dries van Noten, 18 400 руб. (ДЛТ)
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Walk of Shame, 21 000 руб. (nevsky 152 concept store)
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Monki, 3000 руб. (Monki)
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Elizabeth & James, 36 623 руб. (DayNight Lite)
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Creepy Crawl, 3490 руб. («Отдел»)
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SØ, 9000 руб. (8-store)
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Мужские Stan Ray, 4500 руб. (Renegade Store)
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