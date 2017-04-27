30 пар широких брюк на весну

К широким брюкам нужен простой подход: самые простые и эффектные варианты сочетаний для мужчин и женщин одновременно — однотонные футболки, рубашки, бадлоны и пиджаки. Можно косплеить семидесятые, надев штаны с замшевой курткой с бахромой, восьмидесятые — если сочетать их с топом из люрекса или аутентичной блузой, как на показе Balenciaga. А если носить брюки с коротким «топиком» или с джинсовкой, как делали это солисты группы N’Sync и «Отпетых мошенников», то получится образ из двухтысячных.