Футуристичные вещи на каждый день в новом лукбуке Proenza Schouler

Джек МакКалоу и Лазаро Эрнандес представили лукбук коллекции pre-fall, которая появится в магазинах в августе этого года. Напомним, бренд Proenza Schouler в Петербурге продают ДЛТ и DayNight.

В коллекции — платья со сложным кроем (в этом сезоне Proenza Schouler выпустили их в цветочном принте и в полоску), вещи с узнаваемым приталенным силуэтом, технологичные ткани (конек бренда) и футуристичные аксессуары (например, кожаные сандалии на танкетке).

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  • Автор: sobaka
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