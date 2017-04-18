Футуристичные вещи на каждый день в новом лукбуке Proenza Schouler

В коллекции — платья со сложным кроем (в этом сезоне Proenza Schouler выпустили их в цветочном принте и в полоску), вещи с узнаваемым приталенным силуэтом, технологичные ткани (конек бренда) и футуристичные аксессуары (например, кожаные сандалии на танкетке).