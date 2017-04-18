50 красивых и практичных рубашек на весну

Базовые модели

Голубая, светло-розовая, в полоску или белоснежная — самую привычную расцветку рубашки в этом сезоне нужно освежать стайлингом. Носить ее можно с шортами, как на показе Alexander Wang и Marques Almeida, с широченными брюками и тренчем, с жилеткой или под платья, как у Loewe. А мужчинами вообще не нужно тратить время на стайлинг: кусок незаправленной рубашки — теперь признак остромодности, а не небрежности (сами посмотрите на весенне-летний показ Louis Vuitton).