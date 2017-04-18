Рубашка — фундамент не только для офисного дресс-кода. В весенне-летних коллекциях мы увидели десятки доказательств, что без сорочки в этом сезоне никуда, и нашли в городских магазинах полсотни практичных вариантов от 2 до 90 тысяч рублей.
50 красивых и практичных рубашек на весну
Базовые модели
Голубая, светло-розовая, в полоску или белоснежная — самую привычную расцветку рубашки в этом сезоне нужно освежать стайлингом. Носить ее можно с шортами, как на показе Alexander Wang и Marques Almeida, с широченными брюками и тренчем, с жилеткой или под платья, как у Loewe. А мужчинами вообще не нужно тратить время на стайлинг: кусок незаправленной рубашки — теперь признак остромодности, а не небрежности (сами посмотрите на весенне-летний показ Louis Vuitton).
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Jil Sander, 71 550 руб. (Bosco di Ciliegi)
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Each & Other, 19 404 руб. (DayNight Lite)
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Monki, 3000 руб. (Monki)
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NNedre, 3800 руб. (NNedre)
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Мужская NNedre, 4200 руб. (NNedre)
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Cheap Monday, 4290 руб. (Kixbox)
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Женская Uniqlo U, 1999 руб. (Uniqlo)
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Equipment, 24 450 руб. (ДЛТ)
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Мужская Tommy Hilfiger, 7990 руб. (Tommy Hilfiger)
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Tommy Hilfiger, 8990 руб. (Tommy Hilfiger)
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Мужская Uniqlo U, 1999 руб. (Uniqlo)
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Мужская Ami, 12 800 руб. (ДЛТ)
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Chloe, 44 750 руб. (ДЛТ)
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Marni, 44 900 руб. (ДЛТ)
Деконструированная рубашка
Деконструкция — направление весенне-летних коллекций, которое строится на нарушении привычных форм, кроя и пропорций. В этом сезоне дизайнеры сконцентрировались на одной вещи — обыкновенной рубашке. No.21 добавляют к ней джинсовые рукава, Rosie Assoulin и Off/White делают вырезы, как на вечерних платьях, а Self-Portait — кружевные вставки в районе плеч.
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Off / White, 41 600 руб. (nevsky 152 concept store)
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SØ, 7 400 руб. (8-store)
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Self-Portrait, 21 600 руб. (aizel.ru)
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No. 21, 28 400 руб. (Babochka)
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MSGM, 15 000 руб. (ДЛТ) белая
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Dries van Noten, 21 450 руб. (ДЛТ)
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Etro, 73950 руб. (Etro)
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Rosie Assoulin, 87 600 руб. (Babochka)
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Golden Goose Deluxe Brand, 30 500 руб. (Babochka)
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Mo & Co, 9 400 руб. (aizel.ru)
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Длинная рубашка SØ, 14 200 руб. (8-store)
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Monki, 3000 руб. (Monki)
Рубашки в рабочем стиле
Парни-модели с показов Lemaire и Raf Simons похожи на асфальтоукладчиков, а шоу Junya Watanabe и Ralph Lauren напоминают парад автомехаников. Чтобы повторить вау-эффект, можно обращаться напрямую к брендам рабочей одежды — такие продаются, например, в Code 7 и Renegade Store. Девушки могут позаимствовать эти рубашки из гардероба папы или бойфренда и носить поверх бадлоны с мини-юбкой, с платьем на тонких бретельках или с широкими штанами.
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Мужская Sugar Cane, 11 990 руб. (Code 7)
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Мужская Uniqlo U, 1999 руб. (Uniqlo)
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Мужская Beams, 4200 руб. (Wrong) коричневая
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Мужская Carhartt WIP, 6490 руб. («Отдел»)
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Dress up Hero, 7000 руб. (Dress up Hero)
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Мужская Fleurs de Bagne, 11 500 руб. (Renegade Store)
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Мужская Soft Machine, 5500 руб. (Renegade Store)
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Мужская Stella McCartney, 34 440 руб. (nevsky 152 concept store)
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Мужская The North Face, 6990 руб. («Отдел»)
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Мужская Carhartt WIP, 7990 руб. (Kixbox)
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Мужская Individualized Shirts, 10 990 руб. (Code 7)
Рубашки с принтом
Надписи «Don’t take my kino-ness for my weakness», как на модели Rock Kids, еле заметная вышивка, как у Ksenia Gerts и Kenzo или поп-арт рисунки, как на вариантах стритвеар-брендов: лозунги, арт-принты и логотипы на вещах — важная тенденция этой весны. Мир должен знать, кто вы и что вы носите.
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Мужская Rock Kids, 10 500 руб. (nevsky 152 concept store)
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Мужская Louis Vuitton, 54 500 руб. (Louis Vuitton)
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Мужская Stella McCartney, 38 300 руб. (ДЛТ)
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Loewe, 55 200 руб. (nevsky 152 concept store)
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Tommy Hilfiger x Gigi Hadid, 10 490 руб. (Tommy Hilfiger)
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Victoria by Victoria Beckham, 23 300 руб. (ДЛТ)
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Ksenia Gerts, 7600 руб. (8-store)
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Мужская YMC, 2800 руб. (Mint Store)
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Each & Other, 19 404 руб. (DayNight Lite)
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Мужская Kenzo, 16 400 руб. (ДЛТ)
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Мужская Our Legacy, 19650 руб. (Mint Store)
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Мужская Newbold, 5500 руб. (Wrong)
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Kenzo, 12950 руб. (Bosco di Ciliegi)
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