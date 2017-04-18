50 красивых и практичных рубашек на весну

Рубашка — фундамент не только для офисного дресс-кода. В весенне-летних коллекциях мы увидели десятки доказательств, что без сорочки в этом сезоне никуда, и нашли в городских магазинах полсотни практичных вариантов от 2 до 90 тысяч рублей.

Базовые модели

Голубая, светло-розовая, в полоску или белоснежная — самую привычную расцветку рубашки в этом сезоне нужно освежать стайлингом. Носить ее можно с шортами, как на показе Alexander Wang и Marques Almeida, с широченными брюками и тренчем, с жилеткой или под платья, как у Loewe. А мужчинами вообще не нужно тратить время на стайлинг: кусок незаправленной рубашки — теперь признак остромодности, а не небрежности (сами посмотрите на весенне-летний показ Louis Vuitton).

  • Jil Sander, 71 550 руб. (Bosco di Ciliegi) 

  • Each & Other, 19 404 руб. (DayNight Lite)

  • Monki, 3000 руб. (Monki)

  • NNedre, 3800 руб. (NNedre)

  • Мужская NNedre, 4200 руб. (NNedre)

  • Cheap Monday, 4290 руб. (Kixbox)

  • Женская Uniqlo U, 1999 руб. (Uniqlo)

  • Equipment, 24 450 руб. (ДЛТ)

  • Мужская Tommy Hilfiger, 7990 руб. (Tommy Hilfiger)

  • Tommy Hilfiger, 8990 руб. (Tommy Hilfiger)

  • Мужская Uniqlo U, 1999 руб. (Uniqlo)

  • Мужская Ami, 12 800 руб. (ДЛТ)

  • Chloe, 44 750 руб. (ДЛТ)

  • Marni, 44 900 руб. (ДЛТ)

Деконструированная рубашка

Деконструкция — направление весенне-летних коллекций, которое строится на нарушении привычных форм, кроя и пропорций. В этом сезоне дизайнеры сконцентрировались на одной вещи — обыкновенной рубашке. No.21 добавляют к ней джинсовые рукава, Rosie Assoulin и Off/White делают вырезы, как на вечерних платьях, а Self-Portait — кружевные вставки в районе плеч.

  • Off / White, 41 600 руб. (nevsky 152 concept store)

  • SØ, 7 400 руб. (8-store)

  • Self-Portrait, 21 600 руб. (aizel.ru)

  • No. 21, 28 400 руб. (Babochka)

  • MSGM, 15 000 руб. (ДЛТ) белая

  • Dries van Noten, 21 450 руб. (ДЛТ)

  • Etro, 73950 руб. (Etro)

  • Rosie Assoulin, 87 600 руб. (Babochka)

  • Golden Goose Deluxe Brand, 30 500 руб. (Babochka)

  • Mo & Co, 9 400 руб. (aizel.ru)

  • Длинная рубашка SØ, 14 200 руб. (8-store)

  • Monki, 3000 руб. (Monki)

Рубашки в рабочем стиле

Парни-модели с показов Lemaire и Raf Simons похожи на асфальтоукладчиков, а шоу Junya Watanabe и Ralph Lauren напоминают парад автомехаников. Чтобы повторить вау-эффект, можно обращаться напрямую к брендам рабочей одежды — такие продаются, например, в Code 7 и Renegade Store. Девушки могут позаимствовать эти рубашки из гардероба папы или бойфренда и носить поверх бадлоны с мини-юбкой, с платьем на тонких бретельках или с широкими штанами.

  • Мужская Sugar Cane, 11 990 руб. (Code 7)

  • Мужская Uniqlo U, 1999 руб. (Uniqlo)

  • Мужская Beams, 4200 руб. (Wrong) коричневая

  • Мужская Carhartt WIP, 6490 руб. («Отдел»)

  • Dress up Hero, 7000 руб. (Dress up Hero)

  • Мужская Fleurs de Bagne, 11 500 руб. (Renegade Store)

  • Мужская Soft Machine, 5500 руб. (Renegade Store)

  • Мужская Stella McCartney, 34 440 руб. (nevsky 152 concept store)

  • Мужская The North Face, 6990 руб. («Отдел»)

  • Мужская Carhartt WIP, 7990 руб. (Kixbox)

  • Мужская Individualized Shirts, 10 990 руб. (Code 7)

Рубашки с принтом

Надписи «Don’t take my kino-ness for my weakness», как на модели Rock Kids, еле заметная вышивка, как у Ksenia Gerts и Kenzo или поп-арт рисунки, как на вариантах стритвеар-брендов: лозунги, арт-принты и логотипы на вещах — важная тенденция этой весны. Мир должен знать, кто вы и что вы носите.

  • Мужская Rock Kids, 10 500 руб. (nevsky 152 concept store)

  • Мужская Louis Vuitton, 54 500 руб. (Louis Vuitton)

  • Мужская Stella McCartney, 38 300 руб. (ДЛТ)

  • Loewe, 55 200 руб. (nevsky 152 concept store)

  • Tommy Hilfiger x Gigi Hadid, 10 490 руб. (Tommy Hilfiger)

  • Victoria by Victoria Beckham, 23 300 руб. (ДЛТ)

  • Ksenia Gerts, 7600 руб. (8-store)

  • Мужская YMC, 2800 руб. (Mint Store)

  • Each & Other, 19 404 руб. (DayNight Lite)

  • Мужская Kenzo, 16 400 руб. (ДЛТ)

  • Мужская Our Legacy, 19650 руб. (Mint Store)

  • Мужская Newbold, 5500 руб. (Wrong)

  • Kenzo, 12950 руб. (Bosco di Ciliegi)

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Marshall Artist: новый бренд в LYYK design market

Лукбук ДЛТ: всё, что нужно знать о стайлинге в этом сезоне

Уикенд в Петербурге с 13 по 16 апреля

25 практичных дождевиков для весенних прогулок

Онлайн-трансляция ДЛТ fashion show весна-лето 2017

11 самых ожидаемых лимитированных коллекций сезона

Shopping weekend в ДЛТ

30 весенних платьев из городских магазинов