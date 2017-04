50 красивых и практичных рубашек на весну

Рубашки с принтом

Надписи «Don’t take my kino-ness for my weakness», как на модели Rock Kids, еле заметная вышивка, как у Ksenia Gerts и Kenzo или поп-арт рисунки, как на вариантах стритвеар-брендов: лозунги, арт-принты и логотипы на вещах — важная тенденция этой весны. Мир должен знать, кто вы и что вы носите.