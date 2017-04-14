Игуаны и танцоры в новой рекламной кампании Gucci

Идею съемки рекламы на осенне-сезон креативный директор Gucci Алессандро Микеле и фотограф Глен Лачфорд позаимствовали у малийского документалиста Малика Сидибе: в его нашумевшем в конце 1960-х годов фоторепортаже афро-американская клубная молодежь разучивает новые танцы из Европы и Кубы. Простые, но правдивые снимки, за которые после Сидибе получил премию «Хассельблад».

Оверстайлинг — отличительная черта коллекций Gucci. Если раздробить любой из луков pre-fall коллекции на части, то получится комплект простых вещей, которые легко представить в повседневности: пиджаки, костюмы с принтами, шуба, бархатное платье, олимпийки и вязаные кардиганы. Но Микеле не был бы собой без фирменного стайлинга: так к нарядам в духе Марии-Антуанетты он надевает легинсы с лампасами, спортивные худи украшает почти имперской вышивкой, а привычные платья-футляры из 1960-х под его присмотром больше похожи на вещи из будущего, если надеть их с красными колготками и большими серьгами.

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  • Автор: sobaka
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