25 практичных дождевиков для весенних прогулок

Самый очевидный вариант для покупки практичного дождевика — это outdoor-бренды: марки The North Face, Jack Wolfskin, наши соотечественники Red Fox и другие, специализирующие на снаряжении для походов марки лучше других знают, как важно не промокнуть. В их моделях все продумано до мелочей: капюшон и рукава плотно затягиваются на кулисках, а вентиляционные отверстия спасают от парникового эффекта.

  • Buttermilk, 4900 руб. («Мыльная белка»)

  • Uniqlo U, 9990 руб. (Uniqlo в «Галерее»)

  • Kazymov_Gracheva, 7400 руб. («Мыльная белка»)

  • Stone Island, 9000 руб. (Wrong Store)

  • Monki, 5000 руб. (Monki)

  • SH’U, 9900 руб. (SH’U)

  • S.G.M., 4500 руб. («Юность»)

  • «Меч», 2000 руб. («Меч»)

Яркие модели, которые будут хорошо смотреться на летних музыкальных фестивалях, найдутся в масс-маркете: шведский бренд Monki, например, в этом сезоне выпустил непромокаемые пончо в горох, а модели Uniqlo компактно складываются и занимают в сумке не больше места, чем телефон.

  • Krakatau, 10990 руб. (Krakatau)

  • 599 руб. (OBI)

  • Mo&Co, 16200 руб. (aizel.ru)

  • S.G.M., 4500 руб. («Юность»)

  • Anteater, 2199 руб. (Creamshop)

  • Carhatt, 13490 руб. (Kixbox)

  • SH’U, 5200 руб. (SH’U)

  • Rains, 8490 руб. (Mint Store) 

Еще два неочевидных варианта — это магазины спецодежды и российские дизайнеры. В первом — десятки практичных вариантов для дорожных рабочих, которые можно лихо застилизовать, например, с ботфортами или широкими брюками. А среди локальных брендов преуспели SH’U, Krakatau и Anteater: у них можно найти водонепроницаемые легкие куртки для езды на велосипеде, анораки и непромокаемые длинные плащи.

  • Oh, my, 9900 руб. (Oh, my)

  • Outventure, 999 руб. («Спортмастер»)

  • Kazymov_Gracheva, 7400 руб. («Отдел»)

  • S.G.M., 4500 руб. («Юность»)

  • Anteater, 3999 руб. (Creamshop)

  • Barbour, 13490 руб. (Barbour)

  • Caperlan, 299 руб. («Декатлон»)

  • Jack Wolfskin, 13900 руб. (Tramontana)

  • «Меч», 5200 руб. («Меч»)

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