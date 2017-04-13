25 практичных дождевиков для весенних прогулок

Самый очевидный вариант для покупки практичного дождевика — это outdoor-бренды: марки The North Face, Jack Wolfskin, наши соотечественники Red Fox и другие, специализирующие на снаряжении для походов марки лучше других знают, как важно не промокнуть. В их моделях все продумано до мелочей: капюшон и рукава плотно затягиваются на кулисках, а вентиляционные отверстия спасают от парникового эффекта.