В базовый гардероб горожанина давно пора включить дождевик: непромокаемая куртка здесь актуальна в любое время года. Мы нашли в магазинах красивые и практичные варианты от 299 до 15000 рублей.
25 практичных дождевиков для весенних прогулок
Самый очевидный вариант для покупки практичного дождевика — это outdoor-бренды: марки The North Face, Jack Wolfskin, наши соотечественники Red Fox и другие, специализирующие на снаряжении для походов марки лучше других знают, как важно не промокнуть. В их моделях все продумано до мелочей: капюшон и рукава плотно затягиваются на кулисках, а вентиляционные отверстия спасают от парникового эффекта.
Яркие модели, которые будут хорошо смотреться на летних музыкальных фестивалях, найдутся в масс-маркете: шведский бренд Monki, например, в этом сезоне выпустил непромокаемые пончо в горох, а модели Uniqlo компактно складываются и занимают в сумке не больше места, чем телефон.
Еще два неочевидных варианта — это магазины спецодежды и российские дизайнеры. В первом — десятки практичных вариантов для дорожных рабочих, которые можно лихо застилизовать, например, с ботфортами или широкими брюками. А среди локальных брендов преуспели SH’U, Krakatau и Anteater: у них можно найти водонепроницаемые легкие куртки для езды на велосипеде, анораки и непромокаемые длинные плащи.
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