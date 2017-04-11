Объемные костюмы и прозрачные платья в новой коллекции Pirosmani

Осень-зима у Pirosmani — это рваные куски ткани, исполняющие роль драпировки, бомберы и ботинки на масивной подошве, объемные костюмы, обтягивающие прозрачные платья, сложные формы и принты, имитирирующие брызги краски. Свою новую коллекцию Женя Малыгина комментирует так: «Все вещи — в привычной для Pirosmani сумрачно-пыльной черно-темно-серой гамме, а на фоне этого — вспышки безумных цветов. Я работаю как над стилем, так и над формой и цветом. Сейчас я следую правилу «супервсе» — мода позволяет мне миксовать абсолютно разные элементы, развивая бешеную эклектику».