Объемные костюмы и прозрачные платья в новой коллекции Pirosmani

Осень-зима у Pirosmani — это рваные куски ткани, исполняющие роль драпировки, бомберы и ботинки на масивной подошве, объемные костюмы, обтягивающие прозрачные платья, сложные формы и принты, имитирирующие брызги краски. Свою новую коллекцию Женя Малыгина комментирует так: «Все вещи — в привычной для Pirosmani сумрачно-пыльной черно-темно-серой гамме, а на фоне этого — вспышки безумных цветов. Я работаю как над стилем, так и над формой и цветом. Сейчас я следую правилу «супервсе» — мода позволяет мне миксовать абсолютно разные элементы, развивая бешеную эклектику».

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