Вчера в ЦВЗ «Манеж» прошел Mercedes Benz Fashion Day, финалом которого стал показ дизайнера Игоря Гуляева «Высшая проба». Открыл шоу большой друг модного дома Филипп Киркоров — кроме этого артист еще несколько раз прошелся по подиуму, на котором «уронили» гигантские золотые слитки, демонстрируя луки из новой коллекции дизайнера. В финале шоу Киркоров и Гуляев вышли вместе с Власом Владимировым — его обувь Vlassimo by Igor Gulyaev была на моделях во время шоу. Влас — один из акробатов шоу Филиппа Киркорова «Я» — молодой человек решил попробовать себя в мире моды.

Показ осенне-зимней коллекции «Высшая проба» больше напоминал театрализованное представление: около сотни луков подружили между собой золото и цветной мех, кожаные «косухи» и вязаные кардиганы, плюшевые рюкзаки с нашивками и лакированные чемоданы с надписью «КЭШ» и другие. Гуляев предлагает сочетать макси-платья со шляпами-котелками и цилиндрами, носить костюмы золотого и серебряного оттенка, если меха — обязательно цветной с символикой дизайнера.