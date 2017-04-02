Филипп Киркоров вышел на подиум в Петербурге (и не один раз)
Вчера в ЦВЗ «Манеж» прошел Mercedes Benz Fashion Day, финалом которого стал показ дизайнера Игоря Гуляева «Высшая проба». Открыл шоу большой друг модного дома Филипп Киркоров — кроме этого артист еще несколько раз прошелся по подиуму, на котором «уронили» гигантские золотые слитки, демонстрируя луки из новой коллекции дизайнера. В финале шоу Киркоров и Гуляев вышли вместе с Власом Владимировым — его обувь Vlassimo by Igor Gulyaev была на моделях во время шоу. Влас — один из акробатов шоу Филиппа Киркорова «Я» — молодой человек решил попробовать себя в мире моды.
Показ осенне-зимней коллекции «Высшая проба» больше напоминал театрализованное представление: около сотни луков подружили между собой золото и цветной мех, кожаные «косухи» и вязаные кардиганы, плюшевые рюкзаки с нашивками и лакированные чемоданы с надписью «КЭШ» и другие. Гуляев предлагает сочетать макси-платья со шляпами-котелками и цилиндрами, носить костюмы золотого и серебряного оттенка, если меха — обязательно цветной с символикой дизайнера.
Показ Igor Gulyaev дал старт федеральному образовательному туру для талантливых детей и подростков в рамках творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М», который по направлению fashion проводится совместно с Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Отметим, Филипп Киркоров приехал в Петербург с тремя концертами — 31 марта и 1,2 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский» он покажет музыкально-театральное шоу «Я». В качестве режиссёра-постановщика артист привлёк Франко Драгоне, известного аналогичными работами для представлений «Цирка дю Солей» и выступлений певицы Селин Дион. Хореографом шоу «Я» выступил Тони Теста, некогда работавший в этом качестве над шоу «Afrodita» для Кайли Миноуг. А костюмы для шоу созданы Валентином Юдашкиным.
Ранее Киркоров посетил предоткрытие выставки в Музее Фаберже «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» — подробнее читайте тут.
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