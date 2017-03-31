Почему мы все должны одеваться как звезды эстрады 2000-ых?

Топики

Топики — важная вещь (как бы иронично это не звучало) российской моды 1990-х. Над самой популярной версией с «Титаником» уже пошутили Vetements два года назад, а в этом сезоне в трендбук вернулись базовые модели. Миучча Прада, например, стилизует топики как делали это участницы группы «Блестящие» в конце девяностых: с шортами (в идеале надевать топ поверх рубашке, как на показе Prada) или брюками-клеш.