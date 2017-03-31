«Топики» поверх рубашек, широченные джинсы-трубы и каре, как в клипе «Солнышко» группы Demo — мы уверены, что в мудбордах новых коллекций Prada, Off/White, Balenciaga, Yeezy и других не обошлось без геров российской эстрады двухтысячных. Рассказываем, почему.
Почему мы все должны одеваться как звезды эстрады 2000-ых?
Топики
Топики — важная вещь (как бы иронично это не звучало) российской моды 1990-х. Над самой популярной версией с «Титаником» уже пошутили Vetements два года назад, а в этом сезоне в трендбук вернулись базовые модели. Миучча Прада, например, стилизует топики как делали это участницы группы «Блестящие» в конце девяностых: с шортами (в идеале надевать топ поверх рубашке, как на показе Prada) или брюками-клеш.
Джинсы-«трубы»
Мы думали (и надеялись), что они не вернутся никогда. Но мужские недели моды нас переубедили: широченные джинсы из начала двухтысячных снова в трендбуке благодаря коллекциям Off/White и Topman Design. Лучший ориентир для стилизации — рэперы тех времен, например, Децл или Михей.
Шубы из натурального меха
Шуба из натурального меха — то, что объединяет остромодные коллекции Yeezy, J. W. Anderson и Loewe с модной российской реальностью двухтысячных. Именно такие носил Никита Джигурда и солисты группы «Чай Вдвоем». В сети даже шутили, что Канье Уэста на лохматую шубу вдохновил недавний визит в Москву.
Кожаные пиджаки
Кожаные пиджаки — оммаж девяностым годам, который в двухтысячных транслировали участники группы «Корни», теперь снова в трендах сезона благодаря Демне Гвасалия. Кстати, на этой фотографии можно увидеть еще один остромодный прием: пальто поверх толстовки с капюшоном на Саше Бердникове (как в сезонных коллекциях Lacoste и 3.1. Phillip Lim).
Каре из 2000-х
Посмотрите клип «Солнышко» группы Demo, а сразу после него — весенне-летний показ Prada, и вы все поймете сами. На кастинге Миуччу Прада очаровала 16-летняя российская школьница Милена Литвинская: сначала стилист шоу Гвидо Палау сделал всем моделям шоу стрижку, как у Милены, а затем это фирменное каре из российских двухтысячных мы увидели еще на десятках показов от Alexander Wang до The Row.
Очки из 2000-х
Мы с ужасом вспоминали подростковые фотографии в солнечных очках с привычными для того времени обтекаемыми оправами до тех пор, пока не увидели весенне-летнюю коллекцию Balenciaga. Если у вас сохранились очки, как у солистов группы «Отпетые мошенники», смело доставайте их и отправляйтесь на вечеринку.
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