Почему мы все должны одеваться как звезды эстрады 2000-ых?

«Топики» поверх рубашек, широченные джинсы-трубы и каре, как в клипе «Солнышко» группы Demo — мы уверены, что в мудбордах новых коллекций Prada, Off/White, Balenciaga, Yeezy и других не обошлось без геров российской эстрады двухтысячных. Рассказываем, почему. 

Топики

Топики — важная вещь (как бы иронично это не звучало) российской моды 1990-х. Над самой популярной версией с «Титаником» уже пошутили Vetements два года назад, а в этом сезоне в трендбук вернулись базовые модели. Миучча Прада, например, стилизует топики как делали это участницы группы «Блестящие» в конце девяностых: с шортами (в идеале надевать топ поверх рубашке, как на показе Prada) или брюками-клеш.

  • Группа «Блестящие»

  • Prada

  • Prada

Джинсы-«трубы»

Мы думали (и надеялись), что они не вернутся никогда. Но мужские недели моды нас переубедили: широченные джинсы из начала двухтысячных снова в трендбуке благодаря коллекциям Off/White и Topman Design. Лучший ориентир для стилизации — рэперы тех времен, например, Децл или Михей.

  • Децл

  • Off/White

  • Topman Design

Шубы из натурального меха

Шуба из натурального меха — то, что объединяет остромодные коллекции Yeezy, J. W. Anderson и Loewe с модной российской реальностью двухтысячных. Именно такие носил Никита Джигурда и солисты группы «Чай Вдвоем». В сети даже шутили, что Канье Уэста на лохматую шубу вдохновил недавний визит в Москву. 

  • Станислав Костюшкин, «Чай вдвоем»

  • Никита Джигурда

  • J. W. Anderson

  • Yeezy

Кожаные пиджаки

Кожаные пиджаки — оммаж девяностым годам, который в двухтысячных транслировали участники группы «Корни», теперь снова в трендах сезона благодаря Демне Гвасалия. Кстати, на этой фотографии можно увидеть еще один остромодный прием: пальто поверх толстовки с капюшоном на Саше Бердникове (как в сезонных коллекциях Lacoste и 3.1. Phillip Lim). 

  • Группа «Корни»

  • Balenciaga

  • Balenciaga

Каре из 2000-х

Посмотрите клип «Солнышко» группы Demo, а сразу после него — весенне-летний показ Prada, и вы все поймете сами. На кастинге Миуччу Прада очаровала 16-летняя российская школьница Милена Литвинская: сначала стилист шоу Гвидо Палау сделал всем моделям шоу стрижку, как у Милены, а затем это фирменное каре из российских двухтысячных мы увидели еще на десятках показов от Alexander Wang до The Row.

  • Обложка альбома группы Demo

  • Prada

Очки из 2000-х

Мы с ужасом вспоминали подростковые фотографии в солнечных очках с привычными для того времени обтекаемыми оправами до тех пор, пока не увидели весенне-летнюю коллекцию Balenciaga. Если у вас сохранились очки, как у солистов группы «Отпетые мошенники», смело доставайте их и отправляйтесь на вечеринку.

  • «Отпетые мошенники»

  • «Отпетые мошенники»

  • Balenciaga

  • Balenciaga

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  • Автор: sobaka
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