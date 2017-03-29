Стилистика советского санатория в новой коллекции Luda Nikishina

Дизайнер Люда Никишина из Петербурга представила весенне-летний сезон. Темой коллекции стала особая атмосфера затерявшегося во времени советского пансионата. «Мы так и видим, как в удобной полосатой пижаме из мягкого льна прогуливаются вдоль корридоров на водные процедуры элегантные женщины. Пойти на пляж можно в сарафане, а выскочить на улицу после процедур — в уютном шерстяном пальто в клетку», — комментирует дизайнер.