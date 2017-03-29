Дизайнер Люда Никишина из Петербурга представила весенне-летний сезон. Темой коллекции стала особая атмосфера затерявшегося во времени советского пансионата. «Мы так и видим, как в удобной полосатой пижаме из мягкого льна прогуливаются вдоль корридоров на водные процедуры элегантные женщины. Пойти на пляж можно в сарафане, а выскочить на улицу после процедур — в уютном шерстяном пальто в клетку», — комментирует дизайнер.
Стилистика советского санатория в новой коллекции Luda Nikishina
Несмотря на сезон, в коллекции есть пальто и замшевые дубленки, которые принято считать трейдмаркой Luda Nikishina. Съемку сделала фотограф Алена Чендлер в подмосковном пансионате «Сосны». Часть вещей уже доступна на сайте бренда.
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