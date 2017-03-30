Туфли на плоском ходу остаются самой удобной обувью на весну, несмотря на трендбук, где в почете ботфорты и сапоги на широком каблуке. Мы выбрали в городских магазинах 25 красивых моделей для мужчин и женщин, которые скрасят долгие прогулки по городу.
25 пар практичных туфель на весну
Несмотря на все приключения, которые пережила мода за последние столетие, оскфорды и лоуферы, как были самым лучшим способ облагородить мужской образ, так и остаются ими сейчас. Правда теперь туфли на плоском ходу в мужском стиле также поселились и в женском гардеробе. Дизайнеры не перестают экспериментировать с такими моделями в коллекциях: и сколько бы ни перевыпускали Louis Vuitton, Marni и Prada туфли, они каждый раз хорошо распродаются и не доживают до скидок.
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Louis Vuitton, 87 000 руб. (Louis Vuitton)
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Miista, 12 990 руб. (Porta 9)
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Fred Perry x George Cox Tassel, 14 990 руб. (Kixbox)
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Lemon Jelly, 5195 руб. (ДЛТ)
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Мужские Red Wing, 20 490 руб. (Code 7)
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Nevalenki, 8 900 руб. (Nevalenki Concept Store)
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Vagabond, 7500 руб. (Vagabond)
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Мужские Solovair, 14 990 руб. (Code 7)
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Мужские Avignon, 28 900 руб. (Code 7)
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Lanvin, 34 500 руб. (Babochka)
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Burberry, 44 000 руб. (ДЛТ)
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Мужские Louis Vuitton, 57 600 руб. (Louis Vuitton)
Из локальных производителей обуви в этом сезоне можно поддержать бренд Даши Миловидовой Nevalenki. В наши вишлисты, например, попали практичные туфли с вышитой надписью «Иду к мечте». Главный бонус туфель в мужском стиле — они идут почти всему, от джинсов до нежных развевающихся платьев. Самая интересная компания на весенне-летний сезон — яркие колготки, мини-юбки и свитеры для женщин, и расслабленные костюмы из легких тканей для мужчин.
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Marni, 39 950 руб. (ДЛТ)
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Marni, 39 600 руб. (ДЛТ)
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No Studio, 16 900 руб. (Nevalenki Concept Store)
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Мужские Saturday Surf NYC, 12 700 руб. (Au Pont Rouge)
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No. 21, 24 900 руб. (Babochka Outlet)
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Унисекс Gucci, 42 100 руб. (nevsky 152 concept store)
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Adieu, 32 800 руб. (Au Pont Rouge)
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Bronx, 6 490 руб. (Porta 9)
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Geox, цена по запросу (Geox)
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Marni, 26 400 руб. (Au Pont Rouge)
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Tod’s, 20 200 руб. (Babochka Outlet)
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