25 пар практичных туфель на весну

Туфли на плоском ходу остаются самой удобной обувью на весну, несмотря на трендбук, где в почете ботфорты и сапоги на широком каблукеМы выбрали в городских магазинах 25 красивых моделей для мужчин и женщин, которые скрасят долгие прогулки по городу.

Несмотря на все приключения, которые пережила мода за последние столетие, оскфорды и лоуферы, как были самым лучшим способ облагородить мужской образ, так и остаются ими сейчас. Правда теперь туфли на плоском ходу в мужском стиле также поселились и в женском гардеробе. Дизайнеры не перестают экспериментировать с такими моделями в коллекциях: и сколько бы ни перевыпускали Louis Vuitton, Marni и Prada туфли, они каждый раз хорошо распродаются и не доживают до скидок. 

 

  • Louis Vuitton, 87 000 руб. (Louis Vuitton)

  • Miista, 12 990 руб. (Porta 9)

  • Fred Perry x George Cox Tassel, 14 990 руб. (Kixbox)

  • Lemon Jelly, 5195 руб. (ДЛТ)

  • Мужские Red Wing, 20 490 руб. (Code 7)

  • Nevalenki, 8 900 руб. (Nevalenki Concept Store)

  • Vagabond, 7500 руб. (Vagabond)

  • Мужские Solovair, 14 990 руб. (Code 7)

  • Мужские Avignon, 28 900 руб. (Code 7)

  • Lanvin, 34 500 руб. (Babochka)

  • Burberry, 44 000 руб. (ДЛТ) 

  • Мужские Louis Vuitton, 57 600 руб. (Louis Vuitton)

Из локальных производителей обуви в этом сезоне можно поддержать бренд Даши Миловидовой Nevalenki. В наши вишлисты, например, попали практичные туфли с вышитой надписью «Иду к мечте». Главный бонус туфель в мужском стиле — они идут почти всему, от джинсов до нежных развевающихся платьев. Самая интересная компания на весенне-летний сезон — яркие колготки, мини-юбки и свитеры для женщин, и расслабленные костюмы из легких тканей для мужчин. 

  • Marni, 39 950 руб. (ДЛТ)

  • Marni, 39 600 руб. (ДЛТ)

  • No Studio, 16 900 руб. (Nevalenki Concept Store)

  • Мужские Saturday Surf NYC, 12 700 руб. (Au Pont Rouge)

  • No. 21, 24 900 руб. (Babochka Outlet)

  • Унисекс Gucci, 42 100 руб. (nevsky 152 concept store)

  • Adieu, 32 800 руб. (Au Pont Rouge)

  • Bronx, 6 490 руб. (Porta 9)

  • Geox, цена по запросу (Geox)

  • Marni, 26 400 руб. (Au Pont Rouge)

  • Tod’s, 20 200 руб. (Babochka Outlet)

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  • Автор: sobaka
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