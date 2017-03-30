25 пар практичных туфель на весну

Несмотря на все приключения, которые пережила мода за последние столетие, оскфорды и лоуферы, как были самым лучшим способ облагородить мужской образ, так и остаются ими сейчас. Правда теперь туфли на плоском ходу в мужском стиле также поселились и в женском гардеробе. Дизайнеры не перестают экспериментировать с такими моделями в коллекциях: и сколько бы ни перевыпускали Louis Vuitton, Marni и Prada туфли, они каждый раз хорошо распродаются и не доживают до скидок.