Директор отдела моды Ксения Гощицкая изучила, какие аксессуары превратят чудовище в красавицу, а также присмотрела себе лакшери-бейсболку, вдруг ставшую маст-хэвом сезона.
Серьги-«люстры» Dolce & Gabbana, твидовая бейсболка Chanel и еще 8 красивых вещей на апрель
В своем последнем кампейне на посту креативного директора марки Marni Консуэло Кастильони строжайше завещала носить огромные пухлые карманы по два на поясе, предпочитать античные платья с мелким цветочным принтом и объемные яркие вещи изощренного кроя, наглядно иллюстрирующие пост- модернистский термин «деконструкция». (ДЛТ)
Минздрав предупреждает: авоська из весенне-летней коллекции Walk of Shame полезна для вашего здоровья. (concept store nevsky 152)
Снимаем новую версию «Красавицы и чудовища»! В роли Белль не какая-то там Эмма Уотсон, а, разумеется, вы — в серьгах Dolce & Gabbana из летней коллекции! (ДЛТ)
Бейсболка из фирменного «шанелевского» твида? Переплетая спорт, люкс и технологии, Карл Лагерфельд отправляет нас в будущее — и да, оно розового цвета. (Chanel)
Украинский дизайнер Юлия Ефимчук разложила на луки поэму «Мы идем» Владимира Маяковского. Платья- рубашки со «вздернутыми» плечами и топы с рукавами фонариком перекрещены революционными лентами с надписью «Communism». Наш выбор — ретрофутуристичный школьный фартук с воланами-крыльями. Впрочем, это уже стихотворение Александра Блока. (16 Station)
Ура, Дрис Ван Нотен вернул нам барочный жакет: на месте и воротник-стойка, и жесткая, почти корсетная посадка, и обязательные этой весной рукава буф. (ДЛТ)
Хайтековые ломаные линии на неоновых кроссовках Jog Dog из летней коллекции претендуют на Притцкеровскую премию — в них явно есть что-то норманфостеровское и ренцопиановское. (jogdog.com)
Небольшое семейное предприятие New York Hat Co более четверти века делает головные уборы с ретроакцентом. Наш выбор — парусиновая пятипанельная кепка, названная в честь Марлона Брандо. (Renegade Store)
Наш фаворит в коллекции Moschino — сумка в виде медвежонка, символа дома. Джереми Скотт не только превратил косолапого в индуистское божество, но и сделал его плоским, чтобы вам было проще фотографировать его для «Инстаграма». (Moschino)
Для мужской коллекции Louis Vuitton к нашей дикой радости креативный директор Ким Джонс снова привлек художников Джейка и Диноса Чепменов. они придумали рисунки африканских зверей, которые вдруг отправились на лондонскую панк-вечеринку. Хотим собрать весь зверинец! (Louis Vuitton)
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