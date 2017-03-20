Что происходит с новой русской модой?

Artem Shumov

Еще пару лет назад мужская мода в России ни с чем не ассоциировалась. А потом на проекте «Новые имена в дизайне» мы открыли Артема Шумова из Петербурга, и всё изменилось. Хотя сейчас дизайнер живет в Шанхае, где преподает в Istituto Marangoni, все свои коллекции он везет в Москву — и правильно делает. Новая мужская мода в России должна ассоциировать с его комбинезонами, костюмами с элементами спортивной и рабочей формы, сложнодекорированными жакетами и пальто-шинелями.