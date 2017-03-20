Сегодня в Москве заканчивается главная российская неделя моды — Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Мы изучили все коллекции и готовы рассказать о лучших. Совпадение: почти все эти дизайнеры — из Петербурга.
Что происходит с новой русской модой?
Saint-Tokyo
Основатель бренда Юра Питенин из Петербурга — тот дизайнер, на которого в России возлагают особенные надежды, и есть за что. Шаблонные тренды сезона — длинные рукава, платья в цветочек, спущенные плечи, белье поверх верхней одежды и джинсы baggy — дизайнер лихо пересказывает в своей самобытной манере, сталкивая восток и запад, кружево и камуфляж, сетку и шерстяные вещи. Вместе с тем коллекция получается очень коммерческой в хорошем смысле этого слова — мы, например, уже добавили в свои вишлисты блузки с очень длинными рукавами и юбки на шнуровке.
Anastasia Dokuchaeva
Шагающий на шпильках бренд-менеджер марки, одновременно разговаривающий по телефону, задал тон шоу финалистки нашего конкурса «Новые имена в дизайне 2016». Судя по кастингу, музыке и самой коллекции мы еще раз убеждаемся, что ирония и мода могут и должны идти нога в ногу. Главное — понимать грань между иронией и инфантильностью. И у Докучаевой это отлично получается: добротно сделанные бархатные костюмы, шелковые комплекты с принтами, бомберы с пэчворком и стеганые куртки — это сложная работа, достойная внимания и уважения.
Artem Shumov
Еще пару лет назад мужская мода в России ни с чем не ассоциировалась. А потом на проекте «Новые имена в дизайне» мы открыли Артема Шумова из Петербурга, и всё изменилось. Хотя сейчас дизайнер живет в Шанхае, где преподает в Istituto Marangoni, все свои коллекции он везет в Москву — и правильно делает. Новая мужская мода в России должна ассоциировать с его комбинезонами, костюмами с элементами спортивной и рабочей формы, сложнодекорированными жакетами и пальто-шинелями.
Nikolay Legenda
Дизайнер Nikolay Legenda Ольга Капитонова — еще одно открытие нашего проекта «Новые имена в дизайне». Новая работа бренда называется Beautiful Boys и посвящена гендерным стереотипам. Розовый цвет, прозрачные ткани, металлик и подведенные глаза на мужских показах мы, конечно, уже видели на шоу Gucci и Saint Laurent, но, согласитесь, для российской недели моды это уверенный шаг вперед.
Alexandr Rogov
Благодаря своей основной профессии стилиста, у Александра Рогова получается делать одежду, которая вписывается в мировой контекст моды и навевает воспоминания вроде как обо всем, но ни о чем конкретно. Платья на одно плечо, оборки, легкие комплекты с длинными рукавами и логотипы на поясе и бретельках — это все мы уже видели у Saint Laurent, Off/White, Dior, но от этого коллекция Рогова выглядит не повтором, а органичной иллюстрацией сезонного лукбука.
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