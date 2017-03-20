Бренд из Петербурга AshGrey, который участвует в нашем конкурсе «Новые имена в дизайне 2017», представил новый сезон. В коллекции есть блузы на одно плечо, напоминающие о 1980-х, вещи с кроем «летучая мышь», шелковые платья в бельевом стиле с вырезами и кожаные мини, которые уже стали трейдмаркой AshGrey.
Топы на одно плечо и кожаные мини в новой коллекции AshGrey
Станислав Медведев
дизайнер AshGrey
«В мудборде сезона — военная форма красной армии, клубная среда 1980-х и советские фильмы перестроечного периода. Платья из новой коллекции стилизованы под гимнастерки и офицерские кители, широкие бретели напоминают о патронных лентах, а гвоздики на принтах можно воспринимать как символ революционного духа».
Вещи уже продаются в магазине AshGrey во «Владимирском Пассаже» и на сайте марки. Платья из новой коллекции можно купить от 7 000 руб., блузы — от 5 000 руб., вечерние платья-макси с открытой спиной обойдутся в 18 000 рублей.
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