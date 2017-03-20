Топы на одно плечо и кожаные мини в новой коллекции AshGrey

Бренд из Петербурга AshGrey, который участвует в нашем конкурсе «Новые имена в дизайне 2017», представил новый сезон. В коллекции есть блузы на одно плечо, напоминающие о 1980-х, вещи с кроем «летучая мышь», шелковые платья в бельевом стиле с вырезами и кожаные мини, которые уже стали трейдмаркой AshGrey.