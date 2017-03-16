Что покупать в новой коллекции Arny Praht?

Дизайнеры Arny Praht сделали весеннюю коллекцию рюкзаков и сумок в легкой цветовой гамме: розовый, желтый, фуксия и различные сочетания с ними пополнили монохромную палитру аксессуаров бренда. Такое разнообразие позволяет подобрать рюкзак или сумку для завершения образа или создания яркого акцента.

Arny Praht реализуют концепцию осознанного потребления, выпуская универсальные и долговечные изделия из экокожи. Бренд поддерживает «Ассоциацию модной индустрии Северных стран» и выступает за идею моды, дружественной к окружающей среде. Ни на одном этапе производство не оказывает вредного влияния на природу.

К новому сезону в ТРК «Европолис» открылся третий магазин марки в Петербурге, а 17 марта пройдет его официальный запуск. К этому дню бренд приготовил специальные акции, которые продлятся до 19 марта, и презентацию новой коллекции.

Arny Praht, Полюстровский пр., 84, ТРК «Европолис», тел. (911) 919-5291, arnypraht.com