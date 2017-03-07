Бренд Blockade, который курирует фотограф Антон Рудзат, представил капсульную коллекцию Lust & Sound. В мудборде — период падения Берлинской стены и хлынувшей после волны музыки и искусства на этом фоне. Все принты футболок, лонгсливов, треников и свитшотов из коллекции переплетаются между западной, советской и постсоветской культурами.
Берлинская стена, «На игле» и Joy Division в мудборде новой коллекции Blockade
На вещах Blockade есть надписи, повторяющие граффити на Берлинской стене: «BerlYn» или «We don’t just want a piece of the cake, We want the whole bakery». Принт «Kino» — оммаж в сторону самых заметных представителей new wave в советском пространстве, группе «Кино». Квинтэссенцию постсоветского пространства и Берлина начала 1990-х составляет принт «Save the Robots» с изображением зайца-робота из советского мультфильма «Ну, Погоди!» и техно-треком «Save the Robots».
Антон Рудзат
куратор бренда Blockade
«Два принта коллекции посвящены культовой группе Joy Division, которая имела значительное влияние на музыкальную трансформацию не только на советском и пост-советском пространстве, но и в мире в целом. «Все тогда хотели быть как Joy Division» — цитата музыкантов того времени. Принт «Holy mother of fuck i love Joy Division» — это граффити в одном из подземных переходов Берлина. А принт «She’s lost control» — название одной из популярных песен группы. Еще мы вспомнили Марка Рентона, киносимвола того времени: стильного, разбирающегося в музыке молодого парня с зависимостью, который все равно в конце, пройдя через огонь и воду, выбирает жизнь: «Сhoose life. Choose a job. Choose…LIFE»
В Петербурге вещи Blockade будут продаваться в Mint Store на Литейном, в Москве — в «Цветном».
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