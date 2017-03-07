Берлинская стена, «На игле» и Joy Division в мудборде новой коллекции Blockade

Бренд Blockade, который курирует фотограф Антон Рудзат, представил капсульную коллекцию Lust & Sound. В мудборде — период падения Берлинской стены и хлынувшей после волны музыки и искусства на этом фоне. Все принты футболок, лонгсливов, треников и свитшотов из коллекции переплетаются между западной, советской и постсоветской культурами.

На вещах Blockade есть надписи, повторяющие граффити на Берлинской стене: «BerlYn» или «We don’t just want a piece of the cake, We want the whole bakery». Принт «Kino» — оммаж в сторону самых заметных представителей new wave в советском пространстве, группе «Кино». Квинтэссенцию постсоветского пространства и Берлина начала 1990-х составляет принт «Save the Robots» с изображением зайца-робота из советского мультфильма «Ну, Погоди!» и техно-треком «Save the Robots».

Антон Рудзат

куратор бренда Blockade

«Два принта коллекции посвящены культовой группе Joy Division, которая имела значительное влияние на музыкальную трансформацию не только на советском и пост-советском пространстве, но и в мире в целом. «Все тогда хотели быть как Joy Division» — цитата музыкантов того времени. Принт «Holy mother of fuck i love Joy Division» — это граффити в одном из подземных переходов Берлина. А принт «She’s lost control» — название одной из популярных песен группы. Еще мы вспомнили Марка Рентона, киносимвола того времени: стильного, разбирающегося в музыке молодого парня с зависимостью, который все равно в конце, пройдя через огонь и воду, выбирает жизнь: «Сhoose life. Choose a job. Choose…LIFE»

В Петербурге вещи Blockade будут продаваться в Mint Store на Литейном, в Москве — в «Цветном». 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Объявлены призы проекта «Новые имена в дизайне 2017»

6 новых брендов одежды, которые перенесут вас в СССР

Как мы ходили по барам Петербурга с Дмитрием Пучковым «Гоблином»

Бар-хоппинг: поэтесса Марина Кацуба ударилась во все тяжкие

20 необходимых вещей на осень по мнению наших героев

Фотограф Антон Рудзат запустил марку одежды

Стоп, снято: 10 явлений моды, которые нас достали

Открытие террасы в PMI bar — 4 июня