Берлинская стена, «На игле» и Joy Division в мудборде новой коллекции Blockade

На вещах Blockade есть надписи, повторяющие граффити на Берлинской стене: «BerlYn» или «We don’t just want a piece of the cake, We want the whole bakery». Принт «Kino» — оммаж в сторону самых заметных представителей new wave в советском пространстве, группе «Кино». Квинтэссенцию постсоветского пространства и Берлина начала 1990-х составляет принт «Save the Robots» с изображением зайца-робота из советского мультфильма «Ну, Погоди!» и техно-треком «Save the Robots».

Антон Рудзат куратор бренда Blockade «Два принта коллекции посвящены культовой группе Joy Division, которая имела значительное влияние на музыкальную трансформацию не только на советском и пост-советском пространстве, но и в мире в целом. «Все тогда хотели быть как Joy Division» — цитата музыкантов того времени. Принт «Holy mother of fuck i love Joy Division» — это граффити в одном из подземных переходов Берлина. А принт «She’s lost control» — название одной из популярных песен группы. Еще мы вспомнили Марка Рентона, киносимвола того времени: стильного, разбирающегося в музыке молодого парня с зависимостью, который все равно в конце, пройдя через огонь и воду, выбирает жизнь: «Сhoose life. Choose a job. Choose…LIFE»