Рубашка + тренчкот

Рубашка и тренч — две вещи, без которых нам не прожить этой весной. Для максимального эффекта носить их нужно вместе, а тренч подвязывать только на половину, как на показе Simone Rocha. Кстати, экспериментировать можно с самым обыкновенным плащом из габардина.