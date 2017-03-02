9 способов носить белую рубашку, о которых вы еще не знали

В рубрике «Практикум» мы наглядно показываем, как адаптировать подиумные тенденции в жизнь. В этом выпуске под раздачу попала белая рубашка. Рассказываем, как носить обычную вещь с максимумом вау-эффекта. 

Рубашка + платье

Сочетание белой рубашки и платья неизбежно ассоциируется со школьной формой. Чтобы этого избежать, выбирайте не черные сарафаны, а максимально усложненные платья: например, как наряд с показа Simone Rocha, который имитирует лохмотья. Белая рубашка, как нитка жемчуга, гарантированно облагородит даже самые странные вещи.

  • Loewe

  • Simone Rocha

Рубашка + шорты

Дизайнеры продолжают стирать границы дресс-кода. Так белая рубашка, часть офисного стиля, в коллекциях Александра Вэнга, Томми Хильфигера и прогрессивных британцев Marques’Almeida лихо застилизована с шортами: кожаными и даже пижамными.

  • Marques’Almeida

  • Tommy Hilfiger

  • Alexander Wang

Рубашка + тренчкот

Рубашка и тренч — две вещи, без которых нам не прожить этой весной. Для максимального эффекта носить их нужно вместе, а тренч подвязывать только на половину, как на показе Simone Rocha. Кстати, экспериментировать можно с самым обыкновенным плащом из габардина.

  • Simone Rocha

  • Simone Rocha

  • Ann Demeulemeester

  • Monse

Рубашка + жилетка

Как носить и жилетку с рубашкой и при этом не косплеить англичанина из девятнадцатого века? Два варианта: надевать под рубашку бадлон, как у Topman Design, или выбирать модель с короткими рукавами, как на показе Haider Ackermann.

  • Topman Design

  • Haider Ackermann

Рубашка + широкие брюки

Объемная сорочка (вариант из гардероба бойфренда идеально подойдет) вкупе с широченными штанами полностью видоизменяют силуэт. Но гиперсайз — это как раз то, что нужно в этом сезоне: сами посмотрите на лукбуки Jil Sander и Ellery.

  • Ellery

  • Jil Sander

Не до конца заправленная рубашка

Кусок незаправленной рубашки — теперь признак остромодности, а не небрежности. Совсем круто, если рубашка будет шелковой, как на показе Louis Vuitton. 

  • Louis Vuitton

  • Ports 1961

Белоснежный тотал-лук

Есть только три важных правила касательно белого тотал-лука: нужно остановиться на вещах лаконичного кроя (простые рубашки, расслабленные брюки, миди-юбки), остерегаться пожелтевшого и сероватого оттенка и, да, не заказывать мясные блюда с соусом в этот день. 

  • The Row

  • Dior

  • Calvin Klein

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