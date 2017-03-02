В рубрике «Практикум» мы наглядно показываем, как адаптировать подиумные тенденции в жизнь. В этом выпуске под раздачу попала белая рубашка. Рассказываем, как носить обычную вещь с максимумом вау-эффекта.
9 способов носить белую рубашку, о которых вы еще не знали
Рубашка + платье
Сочетание белой рубашки и платья неизбежно ассоциируется со школьной формой. Чтобы этого избежать, выбирайте не черные сарафаны, а максимально усложненные платья: например, как наряд с показа Simone Rocha, который имитирует лохмотья. Белая рубашка, как нитка жемчуга, гарантированно облагородит даже самые странные вещи.
Рубашка + шорты
Дизайнеры продолжают стирать границы дресс-кода. Так белая рубашка, часть офисного стиля, в коллекциях Александра Вэнга, Томми Хильфигера и прогрессивных британцев Marques’Almeida лихо застилизована с шортами: кожаными и даже пижамными.
Рубашка + тренчкот
Рубашка и тренч — две вещи, без которых нам не прожить этой весной. Для максимального эффекта носить их нужно вместе, а тренч подвязывать только на половину, как на показе Simone Rocha. Кстати, экспериментировать можно с самым обыкновенным плащом из габардина.
Спущенная на одно плечо рубашка
Спускать на одно плечо этой весной можно и модно не только тренч, но и саму рубашку. Для большего акцента на плечо выбираем большие серьги (мы уже нашли самые красивые варианты в магазинах города), как на показе Monse и Ann Demeulemeester.
Рубашка + жилетка
Как носить и жилетку с рубашкой и при этом не косплеить англичанина из девятнадцатого века? Два варианта: надевать под рубашку бадлон, как у Topman Design, или выбирать модель с короткими рукавами, как на показе Haider Ackermann.
Рубашка + широкие брюки
Объемная сорочка (вариант из гардероба бойфренда идеально подойдет) вкупе с широченными штанами полностью видоизменяют силуэт. Но гиперсайз — это как раз то, что нужно в этом сезоне: сами посмотрите на лукбуки Jil Sander и Ellery.
Не до конца заправленная рубашка
Кусок незаправленной рубашки — теперь признак остромодности, а не небрежности. Совсем круто, если рубашка будет шелковой, как на показе Louis Vuitton.
Белоснежный тотал-лук
Есть только три важных правила касательно белого тотал-лука: нужно остановиться на вещах лаконичного кроя (простые рубашки, расслабленные брюки, миди-юбки), остерегаться пожелтевшого и сероватого оттенка и, да, не заказывать мясные блюда с соусом в этот день.
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