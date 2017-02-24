Вчера закончилась London Fashion Week — неделя моды, которую считают самой прогрессивной. И не зря: рассказываем о ее главных показах, моделях с инвалидностью на подиуме и коллаборациях высокого люкса с резиновыми тапками.
Главное, что случилось на London Fashion Week
Модели в возрасте на показе Simone Rocha
Возраст — ничто: и это продолжают доказывает дизайнеры на своих показах. Кастинг на недавнее шоу британки Simone Rocha прошли 70-летние женщины, которые так же эффектно, как и привычные нашему глазу модели, демонстрировали меховые пальто, прозрачные платья и шлепки, надетые, разумеется, на носок. Красиво стареть можно и нужно — важное послание, которое донесла до нас дизайнер.
Сотрудничество Кристофера Кейна с брендом Crocs
Резиновые тапки Crocs и высокая моды — вещи противоположные. Но только если за дело не берется дизайнер Кристофер Кейн: второй сезон подряд британец сотрудничает с брендом, превращая башмаки из уродливой обуви в маст-хэв сезона. Мы, например, уже копим на кроксы с мехом норки и резиновые лодочки с деталями из поролона.
Политическое высказывание на шоу Ashish
Вещи из новой коллекции Ашиша Гупты украшали цвета американского флага, радуга, надписи «Never give up», «Keep the faith», «More glitter — less twitter», а макияж моделей повторял маски мексиканских рестлеров. Так британский дизайнер индийского происхождения намекает нам о политике Дональда Трампа: «Наступило время, когда выход только один: мы должны объединяться, потому что любовь и единство должны победить тот хаос, который происходит в Америке».
Модель с ампутированной рукой на показе Teatum Jones
Последние два года мы наблюдаем, как мода меняет представления о модельной внешности и борется с расовым и гендерными предрассудками. Но когда на подиуме London Fashion Week появляется модель Келли Нокс с ампутированной рукой — индустрия затрагивает новую сферу, социальную. «Сегодня мы много говорим о разнообразии в моде — цвет кожи, размер одежды и возраст становятся неважными. Но толерантность всегда обходит стороной инвалидов, хотя эта тема поможет открыть новые социальные границы для индустрии», — прокомментировала свой выход на шоу Teatum Jones модель.
Новая глава в истории Mulberry
Последние годы английский бренд Mulberry ассоциировался с Сереной ван дер Вудсен из сериала Gossip Girl. Но новый креативный директор бренда Джонни Кока всерьез взялся за ребрединг: теперь показ Mulberry на London Fashion Week по вау-эффекту не уступает шоу Vetements в Париже. И мы знаем почему: за стилизацию коллекции отвечает Лотта Волкова. В трендбук следующей сезона уже попали сарафаны в клетку, стеганые пальто-одеяло и широченные пиджаки с показа: стало понятно, что у британского бренда началась увлекательная глава, за которой нужно следить в обязательном порядке.
Поклонение Генри Муру на шоу Burberry
Дизайнеры часто черпают вдохновение в работах художников, но у Кристофера Бейли, креативного директора Burberry, поклонение искусство приняло другой масштаб. В день показа бренда дизайнер открыл выставку своего любимого британского художника и скульптура Генри Мура. Абстрактные скульптуры Мура также использовали и в качестве декораций для шоу. И это еще не все — бренд собирается рассказывать о художнике целый сезон. Например, лукбук новой коллекции Burberry сняли в поместье Мура.
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