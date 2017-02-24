Главное, что случилось на London Fashion Week

Новая глава в истории Mulberry

Последние годы английский бренд Mulberry ассоциировался с Сереной ван дер Вудсен из сериала Gossip Girl. Но новый креативный директор бренда Джонни Кока всерьез взялся за ребрединг: теперь показ Mulberry на London Fashion Week по вау-эффекту не уступает шоу Vetements в Париже. И мы знаем почему: за стилизацию коллекции отвечает Лотта Волкова. В трендбук следующей сезона уже попали сарафаны в клетку, стеганые пальто-одеяло и широченные пиджаки с показа: стало понятно, что у британского бренда началась увлекательная глава, за которой нужно следить в обязательном порядке.