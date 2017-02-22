Narvskayadostava

Бренд запустили художницы Леля Нордик и Оля Шаповалова: «Нам нравится панк- и рок-культура 1970-х и 1980-х, а еще перестроечная эстетика и ранние 1990-е в России. Идея выпускать свою одежду пришла давно: то, что представлено в городских магазинах, нам не нравится, а то, что можно заказать онлайн, заказывают все. Наш рок-н-ролльный задор и идеи фемдвижения вылились в бренд narvskayadostava: название связано с тем, что мы обе жили и учились в Кировском районе, у Нарвской заставы». В дебютной коллекции марки — трибьюты советским фильмам «Курьер», «Асса» и «Трагедия в стиле рок». Ничего особенного кроме надписей в этих футболках нет — но работает ностальгический момент: их срочно хочется купить и сочетать с широкими брюками, миди-юбками и джинсами. Вещи Narvskayadostava продаются в магазинах «Мыльная белка» и 8-store.