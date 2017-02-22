Советские фильмы, олимпийская форма 1980-х, ГОСТы и валенки — в поисках утраченной самоидентификации дизайнеры обращаются к проверенным временем символам. Мы составили гид по относительно новым российским брендам, которые специализируются на ностальгии.
6 новых брендов одежды, которые перенесут вас в СССР
Narvskayadostava
Бренд запустили художницы Леля Нордик и Оля Шаповалова: «Нам нравится панк- и рок-культура 1970-х и 1980-х, а еще перестроечная эстетика и ранние 1990-е в России. Идея выпускать свою одежду пришла давно: то, что представлено в городских магазинах, нам не нравится, а то, что можно заказать онлайн, заказывают все. Наш рок-н-ролльный задор и идеи фемдвижения вылились в бренд narvskayadostava: название связано с тем, что мы обе жили и учились в Кировском районе, у Нарвской заставы». В дебютной коллекции марки — трибьюты советским фильмам «Курьер», «Асса» и «Трагедия в стиле рок». Ничего особенного кроме надписей в этих футболках нет — но работает ностальгический момент: их срочно хочется купить и сочетать с широкими брюками, миди-юбками и джинсами. Вещи Narvskayadostava продаются в магазинах «Мыльная белка» и 8-store.
«Блок.Ада»
Марку основал фотограф Антон Рудзат, а первая коллекция «Блок.Ада» была посвящена 55-летию первого полета в космос человека — Юрия Гагарина. Принты на шортах, трениках, футболках имитируют советскую графику, а название бренда, по словам куратора марки, ни в коем случае не провокация: «Так назывался один из культовых альбомов группы «Алиса», а еще так обозначают ограничение подвижности фигур соперника в шахматной партии».
«Волан»
Москвич Алексей Власов сначала долго коллекционировал советскую спортивную одежду и вещи, связанные с Олимпийскими играми 1980-го года, а потом запустил собственный бренд «Волан» со спортивными вещами в эстетике СССР. В ассортименте — бадлоны, шорты, олимпийки, футболки, часть и кеды, часть дизайна которых позаимствована у советских вещей. Например, стилистика футболок позаимствована у героя фильма Сергея Микаэляна «Влюблен по собственному желанию, а хлопковые кеды выпускают на российских фабриках по советскому ГОСТу и без клея. «Сейчас в мире есть тенденция на удешевление производства и увеличения бюджета на рекламу. В Советском союзе все было наоборот. Еще тогда никто думал о том, что вещи нужно делать только на один сезон. Вещь старались делали такой, чтобы носить ее можно было очень долго», — комментирует позицию бренда идеолог «Волана».
Snegi
«Меняем Uggi на Snegi», – c таким девизом предприниматель Кирилл Васильев из Петербурга запустил производство валенок, которые не стыдно носить. Рабочие станки собрали с закрытых или заброшенных сапоговаляльных фабрик России, а производственным штабом выбрали городок Себеж в Псковской области. «Я собрал людей, вместе мы два года работали над новым продуктом, привозили со всей страны оборудование, некоторые станки доработали сами. Мы полностью переделали технологию создания «валенка», но сохранили уникальный по своим свойствам состав — овечью шерсть», — рассказывает Кирилл Васильев. Обувь Snegi действительно заменит надоевшие угги: они органично смотрятся в квартире вместо тапок, загородном доме, в офисе, машине, поезде или на улице сухой осенью, весной и летом. Ценник на пару варьируется от 1900 руб. за детские модели до 3400 руб. за взрослые, купить модифицированные валенки можно в онлайн-магазине проекта или офлайн в пространстве «Флигель» на Восстания.
«Два мяча»
Чтобы показать новому поколению вожделенную обувь спортсменов, музыкантов и модников 1970-х и 1980-х годов, Евгений Райков встречался с инвесторами, восстанавливал пресс-формы, лекала, логотипы и искал достойные китайские фабрики, готовые работать с советским ГОСТом. Забытая марка «Два мяча» была восстановлена прошлым летом, а вместе с ней реинкарнировался и модельный ряд советской эпохи: культовая первая модель 1965 года, засветившая на спортивных площадках, укороченный вариант 1971 года или неформальные кеды 1973 года с мягким нейлоновым верхом и застежкой на липучке. Кеды продаются в онлайн-магазине «Два мяча» по ценам от 3000 до 4500 рублей.
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