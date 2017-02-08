Серьги-колокольчики, авоськи из жемчуга и еще 50 вещей из кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko

Две недели назад на парижской неделе высокой моды бренд Ulyana Sergenko представил новую кутюрную коллекцию, а сегодня — полную коллекцию аксессуаров. Одна из ключевых тем в дизайне украшений, обуви и сумок — природные мотивы: дикие розы, болотные кувшинки сделаны из кожи, бархата и перьев в виде брелоков.