Две недели назад на парижской неделе высокой моды бренд Ulyana Sergenko представил новую кутюрную коллекцию, а сегодня — полную коллекцию аксессуаров. Одна из ключевых тем в дизайне украшений, обуви и сумок — природные мотивы: дикие розы, болотные кувшинки сделаны из кожи, бархата и перьев в виде брелоков.
Серьги-колокольчики, авоськи из жемчуга и еще 50 вещей из кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko
Ожерелья сделаны из бубенчиков, кристаллов и малахита, кожаные пояса обрастают зловещими бутонами, а чокер соединяется цепочкой с браслетом, образуя единый аксессуар, который напоминает металлические кандалы.
Палитра также обусловлена природой: главные цвета — болотно-зеленый, земляные оттенки почвы. А также постоянные для коллекций Ульяны Сергеенко золотой, черный и красные цвета.
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