Ручка-подводка Clarins, тушь Guerlain и еще 5 косметических новинок февраля

Сыворотки Anne Semonin

Олигоэлементы, водоросли и соленая вода — по долгу стихии главные антагонисты воздуха. Особенно городского, загрязненного промышленными выбросами и выхлопными газами, который вызывает сухость и раздражение кожи. Запечатанные в сыворотки Anne Semonin, эти ингредиенты достигают цели быстрее приливной волны. И так же быстро замывают за собой след на поверхности лица и шеи, впитываясь за несколько секунд. Поэтому сыворотками можно заменить крем или усилить его.