Наш бьюти-редактор Алла Шарандина согласна встречать весну только с необходимой экипировкой — например, с ручкой-подводкой Clarins, сыворотками Anne Semonin и тушью Guerlain.
Ручка-подводка Clarins, тушь Guerlain и еще 5 косметических новинок февраля
Весенняя коллекция Clarins Contouring Parfait
Создатели посмотрели на контуринг по-взрослому. Вместо того чтобы рисовать разноцветными тональниками маску енота, они предлагают серьезный подход в три шага. Во-первых, не оптически, а в самом деле подтянуть контуры лица сывороткой Lift-Affine Visage. Во-вторых, проработать светотени сухими румянами и пудрой из Palette Contour Visage. В-третьих, озаботиться контурами глаз и губ с помощью четырехцветной ручки-подводки.
Тушь La Petite Robe Noir, Guerlain
Маленькая черная тушь Guerlain формирует изгибы, вытягивает силуэт, сглаживает и придает объем строго в нужных местах. Не каждое маленькое черное платье с таким справится — разве что идеальное корректирующее белье.
Сыворотки Anne Semonin
Олигоэлементы, водоросли и соленая вода — по долгу стихии главные антагонисты воздуха. Особенно городского, загрязненного промышленными выбросами и выхлопными газами, который вызывает сухость и раздражение кожи. Запечатанные в сыворотки Anne Semonin, эти ингредиенты достигают цели быстрее приливной волны. И так же быстро замывают за собой след на поверхности лица и шеи, впитываясь за несколько секунд. Поэтому сыворотками можно заменить крем или усилить его.
Маска Even Better Brighter Moisture Clinique
Сияние, увлажнение, правый бой с радикалами вписаны в резюме любой уважающей себя маски. А способность устранить гиперпигментацию — у содержащей экстракт зеленого чая гекуро. L-теанин в его составе не любит солнце и его последствия почти так же горячо, как все косметологи мира.
Ледяное обертывание от Natura Siberica
Морозоустойчивость тех, кому наши зимы кажутся недостаточно удалыми, готов проверить ледяной дренаж для тела Thalasso Siberica. Цетрария снежная бойко выдерживает до минус 50 градусов арктического воздуха и в составе крема для обертывания мобилизована по полной: снимает отеки, активирует лимфоциркуляцию и обменные процессы в жировых клетках.
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