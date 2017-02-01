Мы составили бюджетный гид по хитам весны: рассказываем, где без ущерба для кошелька покупать сборчатые блузки, ремни-корсеты и сарафаны.
8 способов сэкономить по-крупному на подиумных хитах
Мы уже рассказывали, что ремень стал главным аксессуаром весенне-летнего сезона. Им можно подпоясывать куртки и анораки, блузы, платья и, как показывает коллекция Isabel Marant, даже костюмы.
Дебютной коллекцией для Saint Laurent новый креативный директор дома Энтони Ваккарелло намекает на показ Сен-Лорана 1982 года. Блузы и топы на одно плечо — важная примета восьмидесятых. А теперь еще и этого весенне-летнего сезона.
Платье-тренч можно найти в весенне-летних коллекциях Celine, Lemaire, Isabel Marant Etoile, поэтому мы не удивляемся, почему весной эта вещь заполнит масс-маркет. Платье суперудобное в носке и сочетается с любой обувью.
Кроме платьев-тренчкотов в коллекции француженки есть комплекты, сделанные из курточного материала. Серебряные блузки-ветровки и юбки еще не успели приехать в городские магазины, зато уже продаются в масс-маркете.
Кулиски и сборки — наше всё на ближайшие полгода. Эпоха тренировочных костюмов и кроссовок на подиуме закончилась, и от стиля athleisure на подиуме не осталось ничего кроме кулисок. С беговых ветровок они перекочевали на блестящие топы Isabel Marant, пижамные шорты Alexander Wang, на вечерние платья Versace и блузы Loewe.
Нишу новых it-bag сумок занял прогрессивный британец Джонатан Андерсон. Последний год он, например, выпускает аксессуары с «пирсингом», которые сразу же становятся главными героями стритстайл-хроники и обретают близнецов в магазинах масс-маркета.
Сарафан Mulberry — середина между викторианством и советской школьной формой. Стилизацию с обыкновенной полосатой рубашкой придумала для шоу Лотта Волкова, и мы советуем повторить это сочетание. Эксперименты можно начать с копией платья из масс-маркета.
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