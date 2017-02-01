8 способов сэкономить по-крупному на подиумных хитах

Кулиски и сборки — наше всё на ближайшие полгода. Эпоха тренировочных костюмов и кроссовок на подиуме закончилась, и от стиля athleisure на подиуме не осталось ничего кроме кулисок. С беговых ветровок они перекочевали на блестящие топы Isabel Marant, пижамные шорты Alexander Wang, на вечерние платья Versace и блузы Loewe.