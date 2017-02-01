8 способов сэкономить по-крупному на подиумных хитах

Мы составили бюджетный гид по хитам весны: рассказываем, где без ущерба для кошелька покупать сборчатые блузки, ремни-корсеты и сарафаны.

Мы уже рассказывали, что ремень стал главным аксессуаром весенне-летнего сезона. Им можно подпоясывать куртки и анораки, блузы, платья и, как показывает коллекция Isabel Marant, даже костюмы.

  • Ремень-корсет Isabel Marant, 24 000 руб.

  • Mango, 1 499 руб.

Дебютной коллекцией для Saint Laurent новый креативный директор дома Энтони Ваккарелло намекает на показ Сен-Лорана 1982 года. Блузы и топы на одно плечо — важная примета восьмидесятых. А теперь еще и этого весенне-летнего сезона.

  • Топ Saint Laurent, около 40000 руб.

  • Mango, 1 999 руб.

Платье-тренч можно найти в весенне-летних коллекциях Celine, Lemaire, Isabel Marant Etoile, поэтому мы не удивляемся, почему весной эта вещь заполнит масс-маркет. Платье суперудобное в носке и сочетается с любой обувью.

  • Bershka, 2 599 руб.

  • Isabel Marant Etoile, 23 000 руб.

Кроме платьев-тренчкотов в коллекции француженки есть комплекты, сделанные из курточного материала. Серебряные блузки-ветровки и юбки еще не успели приехать в городские магазины, зато уже продаются в масс-маркете.

  • Юбка и топ Isabel Marant, около 70 000 руб.

  • Топ Mango, 5999 руб.

  • Юбка Zara, 1999 руб.

Кулиски и сборки — наше всё на ближайшие полгода. Эпоха тренировочных костюмов и кроссовок на подиуме закончилась, и от стиля athleisure на подиуме не осталось ничего кроме кулисок. С беговых ветровок они перекочевали на блестящие топы Isabel Marant, пижамные шорты Alexander Wang, на вечерние платья Versace и блузы Loewe.

  • Блуза Loewe, 42 000 руб.

  • H&M, 2 499 руб.

Нишу новых it-bag сумок занял прогрессивный британец Джонатан Андерсон. Последний год он, например, выпускает аксессуары с «пирсингом», которые сразу же становятся главными героями стритстайл-хроники и обретают близнецов в магазинах масс-маркета.

  • J.W. Anderson, 69 000 руб.

  • Uterque, 13 490 руб.

Сарафан Mulberry — середина между викторианством и советской школьной формой. Стилизацию с обыкновенной полосатой рубашкой придумала для шоу Лотта Волкова, и мы советуем повторить это сочетание. Эксперименты можно начать с копией платья из масс-маркета.

  • Mulberry, около 45 000 руб.

  • H&M, 2999 руб.

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