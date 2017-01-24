Универмаг Au Pont Rouge отдаст целый этаж российским брендам

На четвертом этаже Au Pont Rouge открылось пространство Wonderland, в котором будут продаваться предметы одежды, дизайна и интерьера отечественного производства. Сейчас в ассортименте есть пальто osome2some, парки Initials, платья Sorry I’m Not и Les, коллекция Марины Бибик, базовые футболки и водолазки Oh, my, свитшоты Girls in Bloon, сумки ImakeBags и Arny Praht. Байеры обратили внимание и на финалиста нашего проекта «Новые имена в дизайне 2016» — марку украшений Anker.

  • Кепка Bibik, 2100 руб.

  • Пальто Initials, 23800 руб.

  • Сумка Arny Praht, 3990 руб.

Некоторые вещи также доступны в онлайн-магазине Au Pont Rouge. Представители универмага рассказали, что Wonderland станет не просто выставкой-продажей локальных дизайнеров: четвертый этаж будет задействован как интерактивная площадка, где будут проходить выставки и концерты.

  • Боди Oh, my, 2490 руб.

  • Платье osome2some, 15900 руб.

  • Платье для девочек Little Pushkin, 5300 руб.

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