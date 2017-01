Универмаг Au Pont Rouge отдаст целый этаж российским брендам

На четвертом этаже Au Pont Rouge открылось пространство Wonderland, в котором будут продаваться предметы одежды, дизайна и интерьера отечественного производства. Сейчас в ассортименте есть пальто osome2some, парки Initials, платья Sorry I’m Not и Les, коллекция Марины Бибик, базовые футболки и водолазки Oh, my, свитшоты Girls in Bloon, сумки ImakeBags и Arny Praht. Байеры обратили внимание и на финалиста нашего проекта «Новые имена в дизайне 2016» — марку украшений Anker.