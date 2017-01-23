Первые новости от Рафа Симонса в роли креативного директора Calvin Klein: в день старта недели высокой моды в Париже компания запустила свою версию американского кутюра — линейку By appointment, которую будут делать на заказ. Любой из 14 образов из пост-кутюрной линии можно будет заказать начиная с первого апреля — и что самое приятное, в любом размере (платья будут шить только по индивидуальным меркам).
Раф Симонс запустил кутюрную линию Calvin Klein
Коллекция получилась в лучших традициях Рафа Симонса: утонченные платья с юбками-пачками, бархатные сарафаны, прозрачные накидки с перьями, драгкамнями и цветочные комплекты. И никаких джинсов. Напомним, что первую подиумную коллекцию с новым креативным директором Calvin Klein представит 10 февраля на неделе моды в Нью-Йорке.
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