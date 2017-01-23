Раф Симонс запустил кутюрную линию Calvin Klein

Первые новости от Рафа Симонса в роли креативного директора Calvin Klein: в день старта недели высокой моды в Париже компания запустила свою версию американского кутюра — линейку By appointment, которую будут делать на заказ. Любой из 14 образов из пост-кутюрной линии можно будет заказать начиная с первого апреля — и что самое приятное, в любом размере (платья будут шить только по индивидуальным меркам).