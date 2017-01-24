Что носить в новом сезоне? 8 трендов с недель мужской моды

Мешковатые джинсы

Цитата из начала двухтысячных, которая сначала появилась в женских коллекциях, а затем и в мужских. Лучший ориентир для стилизации — парни из группы N-Sync, которые умудрялись носить такие штаны даже с кожаными куртками (и все равно выглядеть круто).