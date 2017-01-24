Что носить в новом сезоне? 8 трендов с недель мужской моды

Вчера в Париже закончились мужские недели моды — и пока не успели померкнуть впечатления от показов, мы одними из первых рассказываем, что будут носить мужчины через полгода.

Наше утверждение, что мужская шуба — это ок, поддерживают и дизайнеры на мужских неделях моды. Кругозор расширяется сразу в трех направлениях: классики Fendi и Dior Homme выпускают цветные шубы, авангардисты Maison Margiela — меховые бушлаты, прогрессивный Вирджил Эбло из Off/White — пальто из искусственного меха, которое хорошо носить с джинсами.

  • Maison Margiela

  • Off/White

  • Fendi

  • Dior Homme

Мешковатые джинсы

Цитата из начала двухтысячных, которая сначала появилась в женских коллекциях, а затем и в мужских. Лучший ориентир для стилизации — парни из группы N-Sync, которые умудрялись носить такие штаны даже с кожаными куртками (и все равно выглядеть круто).

  • E. Tautz

  • Per Götesson

  • Off / White

  • Topman Design

  • Lanvin

  • Marni

  • Kenzo

Шейные платки

Шейные мужские платки окончательно лишились романтического флера французских моряков или ковбоев — и утвердились в статусе чего-то совершенно повседневного.

  • J. W. Anderson

  • Marcelo Burlon

  • J. W. Anderson

Цепи

Металлические цепи на подиумах мужских показов можно было считать килограммами. На шоу Palm Angels их крепят к поясу (а затем с помощью кабардинов цепляют маленькие кошельки), у французов Etudes — носят со свитерами в цветочек. Самый оригинальный вариант предложила Миучча Прада: на брутальные тяжелые цепи она вешает кулон-ракушку или деревяшку из леса.

  • Etudes

  • Palm Angels

  • Prada

Берет

Сначала берет заполонил женские подиумы, а теперь добрался до мужских. Дизайнеры интерпретируют его по-разному: Миучча Прада вспоминает французскую революцию, Moschino и Loewe — военную форму, а Antonio Marras — панк-культуру и фронтмена Sex Pistols Джонни Ротена.

  • Loewe

  • Prada

  • Antonio Marras

  • Moschino

Винил и лакированная кожа

Вокруг этих материалов годами крутятся ассоциации с БДСМ-эстетикой и готической субкультурой. Окончательно стереотипы должны разрушить мужские коллекции с повседневными вещами, будь то оранжевый лакированный пиджак Balenciaga или виниловый плащ Valentino.

  • Balenciaga

  • Valentino

  • Balenciaga

Поясные сумки

Борсетка реабилитирована: с подачи Martine Rose и Jil Sander маленькая мужская сумка больше не ассоциируется у нас с девяностыми. Она крепится на ремень, вмещает деньги, ключи, телефон и освобождает руки — идеальный аксессуар для вечеринок.

  • Martin Rose

  • Jil Sander

  • Martin Rose

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  • Автор: sobaka
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