Вчера в Париже закончились мужские недели моды — и пока не успели померкнуть впечатления от показов, мы одними из первых рассказываем, что будут носить мужчины через полгода.
Что носить в новом сезоне? 8 трендов с недель мужской моды
Наше утверждение, что мужская шуба — это ок, поддерживают и дизайнеры на мужских неделях моды. Кругозор расширяется сразу в трех направлениях: классики Fendi и Dior Homme выпускают цветные шубы, авангардисты Maison Margiela — меховые бушлаты, прогрессивный Вирджил Эбло из Off/White — пальто из искусственного меха, которое хорошо носить с джинсами.
Мешковатые джинсы
Цитата из начала двухтысячных, которая сначала появилась в женских коллекциях, а затем и в мужских. Лучший ориентир для стилизации — парни из группы N-Sync, которые умудрялись носить такие штаны даже с кожаными куртками (и все равно выглядеть круто).
Приталенность
Еще одно доказательство, что мужская мода теперь продолжает женскую. Этой зимой туго затягивают пояса (на пуховиках, тренчкотах, платья-комбинациях и свитерах) женщины, а следующей — это будут делать мужчины.
Шейные платки
Шейные мужские платки окончательно лишились романтического флера французских моряков или ковбоев — и утвердились в статусе чего-то совершенно повседневного.
Цепи
Металлические цепи на подиумах мужских показов можно было считать килограммами. На шоу Palm Angels их крепят к поясу (а затем с помощью кабардинов цепляют маленькие кошельки), у французов Etudes — носят со свитерами в цветочек. Самый оригинальный вариант предложила Миучча Прада: на брутальные тяжелые цепи она вешает кулон-ракушку или деревяшку из леса.
Берет
Сначала берет заполонил женские подиумы, а теперь добрался до мужских. Дизайнеры интерпретируют его по-разному: Миучча Прада вспоминает французскую революцию, Moschino и Loewe — военную форму, а Antonio Marras — панк-культуру и фронтмена Sex Pistols Джонни Ротена.
Винил и лакированная кожа
Вокруг этих материалов годами крутятся ассоциации с БДСМ-эстетикой и готической субкультурой. Окончательно стереотипы должны разрушить мужские коллекции с повседневными вещами, будь то оранжевый лакированный пиджак Balenciaga или виниловый плащ Valentino.
Поясные сумки
Борсетка реабилитирована: с подачи Martine Rose и Jil Sander маленькая мужская сумка больше не ассоциируется у нас с девяностыми. Она крепится на ремень, вмещает деньги, ключи, телефон и освобождает руки — идеальный аксессуар для вечеринок.
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