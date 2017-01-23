Клетчатые рубашки и брюки-чинос на шоу Lanvin

Новый креативный директор Лукас Оссендрейвер продолжает оживлять привычную эстетику Lanvin. Для осенней коллекции дизайнер взял за основу базовые вещи мужского гардероба — клетчатую рубашку, парку и брюки-чинос. На вещах нет ни одного логотипа, вышивки и других декоративных элементов, исторических отсылок и намеков на арт. «Я просто хотел сконцетрироваться на форме и крое», — комментируют коллекцию Оссендрейвер.

  • Антон Миненков из Петербурга

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  • Автор: sobaka
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