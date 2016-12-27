Как вы достали! 8 вещей и тенденций, которые лучше оставить в 2016-м

Дорогостоящий мерч

Мода, ирония и интеллект всегда шли в ногу. Но когда Джастин Бибер к своему туру Purpose Tour назначает ценник в 1300 долларов за обыкновенную мерч-футболку с принтом — это уже не смешно (учтем, что сувенирные вещи в Barneys раскупили за несколько дней). Дальше — больше: Vetements выпускают толстовки в честь Земфиры, которые также легко и быстро раскупают, несмотря на ценник в 1000$. Чтобы понять, что у покупателя на уме, вспомним, как в августе Канье Уэст открыл сразу два десятка мерч-магазинов по всему миру: в Лондоне и Чикаго, в Детройте и Берлине, в Сингапуре, Кейптане и в Сиднее — и везде продавал одни и те же куртки, футболки с надписями Life of Pablo (как название последнего альбома), собрав баснословные очереди и соответственную прибыль (один только магазин в Нью-Йорке принес рэперу прибыль больше одного миллиона долларов). Наше мнение: мерч не должен стоить дорого, и в этой позиции нам ближе старые футболки Metallica и Gun's'Roses из папиного шкафа и Лотта Волкова, которая по приезде в Петербург отправляется в Castle Rock за вещами «Король и Шут» по 600 рублей.