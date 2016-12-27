Что попросишь на Новый год — то и получишь, уверены мы. Поэтому составили список самых надоевших вещей и тенденций, которым желаем остаться в 2016-м году.
Как вы достали! 8 вещей и тенденций, которые лучше оставить в 2016-м
Дорогостоящий мерч
Мода, ирония и интеллект всегда шли в ногу. Но когда Джастин Бибер к своему туру Purpose Tour назначает ценник в 1300 долларов за обыкновенную мерч-футболку с принтом — это уже не смешно (учтем, что сувенирные вещи в Barneys раскупили за несколько дней). Дальше — больше: Vetements выпускают толстовки в честь Земфиры, которые также легко и быстро раскупают, несмотря на ценник в 1000$. Чтобы понять, что у покупателя на уме, вспомним, как в августе Канье Уэст открыл сразу два десятка мерч-магазинов по всему миру: в Лондоне и Чикаго, в Детройте и Берлине, в Сингапуре, Кейптане и в Сиднее — и везде продавал одни и те же куртки, футболки с надписями Life of Pablo (как название последнего альбома), собрав баснословные очереди и соответственную прибыль (один только магазин в Нью-Йорке принес рэперу прибыль больше одного миллиона долларов). Наше мнение: мерч не должен стоить дорого, и в этой позиции нам ближе старые футболки Metallica и Gun's'Roses из папиного шкафа и Лотта Волкова, которая по приезде в Петербург отправляется в Castle Rock за вещами «Король и Шут» по 600 рублей.
Треники, короткие топы и другие спортивные вещи
Сразу скажем: мы за удобство и кроссовки. Но тренировочные штаны с рубашками, шорты поверх лосин, толстовка под кожаной курткой набили оскомину — давайте оставим их в 2016-м, а в 2017-м заберем только легинсы, которые теперь можно носить под платья, миди-юбки, и форму нашей сборной на Олимпиаде-2016.
Чокер
Тренд, который начался как отголосок девяностых, превратился в фетишистскую вакханалию: чокеры начали делать из кожи, как поводки, кружева, бархата и так далее, а носить — на красных дорожках, в барах и в школах. У вас осталось 3 дня, чтобы спрятать украшения подальше в шкаф (и достать его через года три, когда он снова попадет в трендбук).
Платье на бретельках
Первым экспериментам с обычным платьем-комбинацией хотелось аплодировать. Летом стилисты сочетали его с футболками и блузками, осенью — советовали носить его поверх водолазок, свитеров и толстовок, а к зиме все эти сочетания стали штампом.
Шубы из натурального меха
В Европе и Америке модная индустрия переживает движение «fur free» против натурального меха: люксовые бренды (например, Lacoste, Ralph Lauren, Stella McCartney, Calvin Klein и Giorgio Armani) объединяются в ассоциации, а универмаги (например, лондонский Selfridge) вводят запреты на продажу меха. Параллельно с этим запускаются бренды нового профиля, чьим коньком становится искусственный мех. Мы верим, что отечественная индустрия должна догнать мировую тенденцию — по крайней мере, нам это шепчет декабрь с температурой +4 градуса.
Vetements-подобные
Как сказал Джонатан Андерсон в интервью The Independent: «Если они тебя не копируют, значит ты не состоялся». Но когда за цитирование взялись не индустрия масс-маркета и китайские производители, а другие уважаемые дизайнеры — это тревожный сигнал для индустрии. Так на волне популярности Демны Гвасалии и Vetements копирование его работ стало общим местом: российские дизайнеры спускают с плеч тренчкоты, штампуют платья в цветочек с оборками, и даже Chanel подпоясывают пуховики ремнем, как делает Лотта Волкова, правая рука Демны.
Вещи из винила
Поливинилхлорид ассоциируется либо с неформальными субкультурами — готами или панками, — либо с секс-шопами. Несмотря на попадание материала в трендбук этого года, мы поняли, что третьего не дано: виниловые брюки оказываются самой неудобной вещью на свете, а ботфорты противно скрипят.
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