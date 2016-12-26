Купить подарки близким, а заодно помочь нуждающимся — это возможно в благотворительных магазинах «Спасибо». Тем более, что в их ассортименте есть цветные «переводилки», конфетные скрабы и броши с маяком.
10 новогодних подарков из благотворительного магазина «Спасибо»
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Татуировки Sasha Unisex, 600 руб. за маленькие, 1000 руб. за большие
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Скраб Laboratorium, 240 руб.
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Брошь из «Брошечной им. Билла Трейлора», 300-400 руб.
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Бутылка «Мам, купи», 1200 руб.
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Брошь из «Брошечной им. Билла Трейлора», 300-400 руб.
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Кружка «Люблю Петербург», 400 руб.
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Календарь «Телефонная песенка о кисаньке»
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Микс для ванны Laboratorium, 300 руб.
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Кружка «Мам, купи», 500 руб.
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Свеча ручной работы «Сфинкс», 160 руб.
Адреса благотворительных магазинов «Спасибо»:
Гороховая ул., 50/79
Ковенский пер., 23
8-линия В.О., 55
Чкаловский пр., 5
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