10 новогодних подарков из благотворительного магазина «Спасибо»

Купить подарки близким, а заодно помочь нуждающимся — это возможно в благотворительных магазинах «Спасибо». Тем более, что в их ассортименте есть цветные «переводилки», конфетные скрабы и броши с маяком. 

  • Татуировки Sasha Unisex, 600 руб. за маленькие, 1000 руб. за большие

  • Скраб Laboratorium, 240 руб. 

  • Брошь из «Брошечной им. Билла Трейлора», 300-400 руб.

  • Бутылка «Мам, купи», 1200 руб.

  • Брошь из «Брошечной им. Билла Трейлора», 300-400 руб.

  • Кружка «Люблю Петербург», 400 руб.

  • Календарь «Телефонная песенка о кисаньке»

  • Микс для ванны Laboratorium, 300 руб.

  • Кружка «Мам, купи», 500 руб.

  • Свеча ручной работы «Сфинкс», 160 руб.

Адреса благотворительных магазинов «Спасибо»:
Гороховая ул., 50/79
Ковенский пер., 23
8-линия В.О., 55
Чкаловский пр., 5

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  • Автор: sobaka
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