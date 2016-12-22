Джастин Бибер, который вчера прогулялся по Лос-Анджелесу в шубе, стал предвестником большой тенденции на мужской мех. На прошедших неделях моды дизайнеры — от прогрессивных J. W. Anderson и Fenty x Puma до консервативных Fendi — переосмыслили концепцию шубы. Рассказываем обо всем по порядку.
Почему мужская шуба — это ок?
Мужская мода, которая, в сравнении с женской, не спешит меняться, в этом году совершила рывок. После мужских показов сезона осень-зима 2016 стала очевидна смерть традиционного мужского костюма: это подтверждают и критики, и пресса (The Wall Street Journal, например, сравнил костюм с вымирающими черными носорогами), и продажи костюмных брендов Brioni или Corneliani.
Шуба, особенно в России, ассоциируется только с женщиной: это не просто вещь зимнего гардероба, но и стереотипный символ успеха. В Европе и Америке свои стереотипы: если мужчина носит мех, то одно из трех — он или викинг, или рэпер, или сутенер. Расширять кругозор в осенне-зимнем сезоне взялись Дрис Ван Нотен, Майкл Корс, Кристоф Бейли из Burberry и Джонатан Андерсон из Loewe и J. W. Anderson.
На своих показах эти дизайнеры стилизовали мех с альпинистскими ботинками, джинсовыми куртками, олимпийками, плюшевыми штанами или офисными комплектами, дав понять, что шуба — это такой же практичный унисекс-предмет одежды, как белая рубашка, пиджак и футболка. Что будет дальше? Бесконечная ирония: и если в женской моде в 2016-м году ее олицетворяли работы Демны Гвасалии для Vetements или Balenciaga, то в мужской — простая шуба.
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