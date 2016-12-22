Шуба, особенно в России, ассоциируется только с женщиной: это не просто вещь зимнего гардероба, но и стереотипный символ успеха. В Европе и Америке свои стереотипы: если мужчина носит мех, то одно из трех — он или викинг, или рэпер, или сутенер. Расширять кругозор в осенне-зимнем сезоне взялись Дрис Ван Нотен, Майкл Корс, Кристоф Бейли из Burberry и Джонатан Андерсон из Loewe и J. W. Anderson.