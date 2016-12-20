Новый шоу-бизнес выбирает молодую русскую моду, и это тот случай, когда нам не стыдно за российского производителя. Дизайнер Saint-Tokyo Юрий Питенин уже давно делает концертные костюмы вокалистке IOWA Кате Иванчиковой. Мы решили отметить эту достойную коллаборацию музыки и моды по мотивам суперхита группы и сели на маршрутку до Эрмитажа. Вокалистка группы прямо в салоне автобуса дала интервью о своем стиле Юре.
Как мы устроили Кате Иванчиковой из IOWA фотосессию в маршрутке
Юра: Давай поговорим о том, вещи каких русских дизайнеров ты выбираешь для своих выступлений.
Катя: Понятно, что из твоего шоу-рума!
Юра: Вот это я аккуратно и совершенно тактично подвел...
Катя: Конечно! Ведь я люблю Saint-Tokyo! Во-первых, потому что одежда выполнена круто и качественно. А во-вторых, потому что твои коллекции очень совпадают со мной, с тем направлением, которое я выбрала. Мне отзывается японский стритстайл, смешение странных текстур и фактур, свободный восточный крой, четкие формы традиционного кимоно — на сцене хочется чувствовать себя не скованно, а так, чтобы феерично взмахнуть широким и длинным рукавом, чтобы пайетки заискрились, чтобы свет отражался. Так здорово, что блеск и переливающиеся ткани вернулись в моду, — они очень классно работают под прожекторами. Ну тебе ли не знать, ведь кого ты только не одел.
Юра: Да, умею я перевести разговор со звездой на беседу о себе!
Катя: Еще мне нравится глэм-рок, гранж, когда можно добавить небрежности, арта, как раз как ты делаешь аппликации на простые вещи.
Юра: Да, главное, чтобы они были из натуральной ткани, например шерсти.
Катя: И при этом не кололись!
Юра: Насколько ты можешь позволить себе экстравагантные вещи вне сцены? Не устаешь ли быть на виду, чтобы в обычной жизни носить простой свитшот с джинсами?
Катя: Мне приходится ежедневно быть в образе, потому что вот кто-то хочет сделать селфи, а вот менеджер просит: «Сними-ка быстренько видео-приглашения для нескольких концертов». А ты в халате и в бигуди. Конечно, нужно постоянно быть начеку.
Юра: Мне кажется, что тебе в ярких вещах комфортно. Ты себя не заставляешь, ты действительно так себя чувствуешь. Это очень круто!
Катя: Я отношусь к переодеваниям как к театралиованной истории, как к игре. Обожаю смешивать, собирать. Я не знаю, что будет завтра, может, вообще в мясе пойду, как Гага. Я не ставлю рамок, нет стен в моей волшебной шкатулочке. Сейчас наша группа IOWA — это такое диско-племя. Мы недавно узнали, что в штате Айова было индейское поселение. Мы поняли, что это знак, и решили носить на сцене перья. Ты сегодня угадал с образом, достал пояс из перьев, и теперь я хочу попросить у тебя эту штуку, потому что буду выступать в ней на сцене.
Юра: Мы уже поняли, что я хорош, но давай перешагнем этот барьер. Русская мода быстро набирает обороты, я бы сказал, как индустрия она только сейчас формируется. А в стране колоссальное количество суперталантливых людей. Кого ты поддерживаешь из местных дизайнеров?
Катя: Кстати, я слышала, что и западные звезды заинтересовались русскими дизайнерами, Леди Гага же была в твоем платье! Это круто, что о тебе знают! Мне нравится молодой дизайнер Настя Докучаева, она сделала всей группе луки на наш недавний сольный концерт. Получилось немного глэма, плюс панк — булавки, аппликации, дикие сочетания тканей. Я работаю с Машей Поляковой, у нее в ателье можно нафантазировать всего и заказать костюмы для выступлений. Из москвичей мне присылали очень красивые платья Leka Atelier, ношу марку Dasha Gauser — у нее очень удобные вещи, и в пир, и в мир. Восхищаюсь Ульяной Сергеенко, совершенно русский аристократический стиль. На такой же волне ювелир Петр Аксенов. Александр Арутюнов просто потрясающий.
Юра: А к тебе самой модельеры обращаются? С просьбой надеть и выложить в инстаграм, например? Это неплохой шанс промоутироваться.
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Коллекция Saint-Tokyo, весна-лето 2017. Смотреть лукбук полностью
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Катя: Бывает, но часто это не мой стиль. Знаешь, какие-то платья в пол, декольте до живота — встать и не двигаться. Мне же нужны широкие брюки, чтобы в них ногу за голову закинуть — и в пляс. Еще расстраивает плохое качество тканей, причем, когда об этом говоришь дизайнерам, они в ответ жалуются, что не найти хороших. А вот ты говоришь: «Я знаю кучу мест!»
Юра: Это правда! Мне кажется, что надо ставить перед собой цель и ее достигать. Я часто беру те ткани, мимо которых все проходят стороной, а я их вижу и понимаю, что нужно сделать, чтобы они заиграли. Это похоже на квест. Мне недавно в руки попал странный материал, просто «Ксения Собчак 2002 год», из которого мне захотелось сделать что-то необычное, реально классное — и получилось. Все дело в подаче.
Катя: Ты очень смело сочетаешь цвета и фактуры, я бы никогда так не догадалась.
Юра: Я тоже бы не спел так, как ты. Хотя и пытался.
Катя: Подожди, я тебе не столько заплатила, чтобы такое изобилие комплиментов получать.
Юра: У нас бартер! Скажи, а ты с детства любила наряжаться?
Катя: Очень! Особенно, когда у тебя одни штаны и одни туфли на двоих — мама нас тащила с сестрой на двух работах, и никакого шика, естественно, мы не могли себе позволить. При этом она всегда успевала помогать мне с прическами и приготовлениями перед выступлениями в чаусском РДК. Голь на выдумки хитра: я стала расписывать свою одежду, пришивать одно к другому, то есть, по сути, я была дизайнером, представляешь? Из лоскутков как-то собрала юбку на джинсы, тогда никто так не носил, я их нашила, потому что дырок много было, а меня все спрашивали, где такое купить. А я так плакала, думала, что мне приходится извращаться, потому что я не могу себе позволить простые синие джинсы. Но в итоге отличалась от всех. Однажды одолжила у сестры туфли, понятно, что без спроса. Пошла в школу и, конечно, сломала один каблук. Тогда я отпилила второй каблук, носы тут же загнулись вверх — и я опять оказалась самой модной.
Юра: Может, у тебя есть идея нереального костюма, которую я помог бы тебе воплотить?
Катя: Да! Я хочу платье с длинными рукавами, настолько длинными, чтобы они превращались в крылья, а потом чтобы эта конструкция как-то складывалась на спине.
Юра: Мама дорогая! Чего удумала!
Катя: Ну, может быть, поставить такие трубки, чтобы полотно разворачивалось и поворачивалось?
Юра: Конечно, придется выпить, перед тем как конструировать. Ну ничего. Крылья так крылья. Сделаем.
Фото: Данил Ярощук
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