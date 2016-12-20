Как мы устроили Кате Иванчиковой из IOWA фотосессию в маршрутке

Юра: Насколько ты можешь позволить себе экстравагантные вещи вне сцены? Не устаешь ли быть на виду, чтобы в обычной жизни носить простой свитшот с джинсами?

Катя: Мне приходится ежедневно быть в образе, потому что вот кто-то хочет сделать селфи, а вот менеджер просит: «Сними-ка быстренько видео-приглашения для нескольких концертов». А ты в халате и в бигуди. Конечно, нужно постоянно быть начеку.

Юра: Мне кажется, что тебе в ярких вещах комфортно. Ты себя не заставляешь, ты действительно так себя чувствуешь. Это очень круто!

Катя: Я отношусь к переодеваниям как к театралиованной истории, как к игре. Обожаю смешивать, собирать. Я не знаю, что будет завтра, может, вообще в мясе пойду, как Гага. Я не ставлю рамок, нет стен в моей волшебной шкатулочке. Сейчас наша группа IOWA — это такое диско-племя. Мы недавно узнали, что в штате Айова было индейское поселение. Мы поняли, что это знак, и решили носить на сцене перья. Ты сегодня угадал с образом, достал пояс из перьев, и теперь я хочу попросить у тебя эту штуку, потому что буду выступать в ней на сцене.

Юра: Мы уже поняли, что я хорош, но давай перешагнем этот барьер. Русская мода быстро набирает обороты, я бы сказал, как индустрия она только сейчас формируется. А в стране колоссальное количество суперталантливых людей. Кого ты поддерживаешь из местных дизайнеров?

Катя: Кстати, я слышала, что и западные звезды заинтересовались русскими дизайнерами, Леди Гага же была в твоем платье! Это круто, что о тебе знают! Мне нравится молодой дизайнер Настя Докучаева, она сделала всей группе луки на наш недавний сольный концерт. Получилось немного глэма, плюс панк — булавки, аппликации, дикие сочетания тканей. Я работаю с Машей Поляковой, у нее в ателье можно нафантазировать всего и заказать костюмы для выступлений. Из москвичей мне присылали очень красивые платья Leka Atelier, ношу марку Dasha Gauser — у нее очень удобные вещи, и в пир, и в мир. Восхищаюсь Ульяной Сергеенко, совершенно русский аристократический стиль. На такой же волне ювелир Петр Аксенов. Александр Арутюнов просто потрясающий.

Юра: А к тебе самой модельеры обращаются? С просьбой надеть и выложить в инстаграм, например? Это неплохой шанс промоутироваться.