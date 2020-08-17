Петербургская марка MARTYNENKOV представила новую коллекцию. Не где-нибудь, а в клубе Blank

дизайнер

В поездке я наткнулся на сгоревший дом, и он просто приковал мое внимание. Я наснимал множество его деталей, которые остались после пожара, и нашел в них вдохновение. После поездки много размышлял и понял, что зачастую, мы сжигаем сами себя, накручивая проблемы и собственные мысли, из которых потом не выбраться. Погрязнув в депрессии, упускаем момент, когда внутри разгорается пожар. И тогда остается только одно — догореть дотла и начать жить заново. Больше всего в этой истории меня вдохновляет момент той тишины и безмолвия, та дымка, которая витает вокруг тебя, когда огонь уже потух, но угли тлеют. И будоражит мысль, что ты начинаешь жизнь заново.