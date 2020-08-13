Стили хиппи и бохо объединились в зимней коллекции Claudie Pierlot

Зима 2020 в видении Claudie Pierlot — это время контрастов. Преппи-шик, бохо и немного свободы, присущей стилю хиппи, вместе создали вполне буржуазную коллекцию, но без снобизма.
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Зима 2020 в видении Claudie Pierlot — это время контрастов. Преппи-шик, бохо и немного свободы, присущей стилю хиппи, вместе создали вполне буржуазную коллекцию, но без снобизма.
За элегантность и элитарность отвечают воротники-банты на блузах, за свободу и раскрепощенность — воздушные платья. Важная часть коллекции — кожаные куртки и аксессуары в классических формах и силуэтах. А кроме них, традиционные джинсы и куртки из денима, топы, ботинки и лоферы.
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