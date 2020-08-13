Стили хиппи и бохо объединились в зимней коллекции Claudie Pierlot

За элегантность и элитарность отвечают воротники-банты на блузах, за свободу и раскрепощенность — воздушные платья. Важная часть коллекции — кожаные куртки и аксессуары в классических формах и силуэтах. А кроме них, традиционные джинсы и куртки из денима, топы, ботинки и лоферы.