Клетка, крафтовая вышивка и аппликации в коллекции ÒLA ÒLA FW2020

В коллекции 50 вещей: брюки, платья, юбки, верхняя одежда, трикотаж. Цвета, как и принты, отсылают к Шотландии, а именно — пейзажам. Это природный зеленый, песочный, черный, коричневый оттенки с добавлением бургунди и красного. В этом сезоне ÒLA ÒLA кроме одежды представили еще и кожаные аксессуары. Среди них лакированные желтые, красные, синие и черные сумки на канатах для хайкинга вместо привычных ручек и эмбассированые ремни-баски.