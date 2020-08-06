Дизайнер марки Ольга Гинзбург хотела передать настроение Шотландии. Так в коллекции появилось много клетки в разных вариациях и вышивки, напоминающей ту, что украшает традиционные шотландские килты. Вещи созданы преимущественно из натуральных тканей из Греции, Испании и Италии, а главный материал — шерсть.
Клетка, крафтовая вышивка и аппликации в коллекции ÒLA ÒLA FW2020
В коллекции 50 вещей: брюки, платья, юбки, верхняя одежда, трикотаж. Цвета, как и принты, отсылают к Шотландии, а именно — пейзажам. Это природный зеленый, песочный, черный, коричневый оттенки с добавлением бургунди и красного. В этом сезоне ÒLA ÒLA кроме одежды представили еще и кожаные аксессуары. Среди них лакированные желтые, красные, синие и черные сумки на канатах для хайкинга вместо привычных ручек и эмбассированые ремни-баски.
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