Новый дроп Reebok представила вокалистка Little Big Соня Таюрская

Reebok удалось сохранить беговое наследие прошлого, но при этом сделать актуальную модель. Так аутентичная резиновая подметка объединена с объемной формованной промежуточной подошвой, современной строчкой и контрастным по цвету и текстуре задником, верхняя часть кроссовок представляет собой комбинацию нейлона рипстоп, замши и кожи, а цветовая палитра отсылает к семидесятым и эре беговых рекордов клуба Racing Club. Дополнены Reebok Classic Leather Legacy 3D-логотипом бренда, светоотражающими элементами. А для тех, кто торопится на пробежку, система быстрой шнуровки.