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Новый дроп Reebok представила вокалистка Little Big Соня Таюрская

В продаже появились новые кроссовки Reebok — лайфстайл-модель Classic Leather Legacy. В основе ее дизайна Aztec 1979 года и оригинальные Classic Leather 1983. Дроп представила певица, вокалистка Little Big Соня Таюрская — новый партнер бренда. 

Reebok удалось сохранить беговое наследие прошлого, но при этом сделать актуальную модель. Так аутентичная резиновая подметка объединена с объемной формованной промежуточной подошвой, современной строчкой и контрастным по цвету и текстуре задником, верхняя часть  кроссовок представляет собой комбинацию нейлона рипстоп, замши и кожи, а цветовая палитра отсылает к семидесятым и эре беговых рекордов клуба Racing Club. Дополнены Reebok Classic Leather Legacy 3D-логотипом бренда, светоотражающими элементами. А для тех, кто торопится на пробежку, система быстрой шнуровки.

Кроссовки Reebok Classic Leather Legacy уже в продаже во всех магазинах Reebok и на Reebok.ru.

Татьяна Зиза,
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