Новая коллекция Vans посвящена легендарной семейке Симпсонов и другим жителям провинциального Спрингфилда. Хэдлайнеры Vans x The Simsons — кеды Sk8-Hi с изображением главных героев мультфильма, который не сдает позиций уже тридцать лет. Это, кстати, роднит сериал с брендом: и Vans, и «Симпсоны» — неотъемлемая часть американской культуры.
Vans выпустили коллаборацию с мульт-иконой — «Симпсонами»
На кедах из коллаборации также можно встретить Мо и сестер Бувье, участников «шоу в шоу» Щекотку и Царапку, Чокнутого Вацлава и даже знаменитый розовый пончик. В коллекции всего 8 моделей обуви, дизайн которых вдохновлен «Симпсонами», среди них лавандовые Sk8-Hi, всепогодные Sk8-Hi MTE, открытые Slide-On.
В российских официальных магазинах бренда айтемы появятся в продаже 14 августа, также их можно заказать на Lamoda, Sneakerhead, Brandshop и Vans.ru. Мировой релиз 7 августа.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.