На кедах из коллаборации также можно встретить Мо и сестер Бувье, участников «шоу в шоу» Щекотку и Царапку, Чокнутого Вацлава и даже знаменитый розовый пончик. В коллекции всего 8 моделей обуви, дизайн которых вдохновлен «Симпсонами», среди них лавандовые Sk8-Hi, всепогодные Sk8-Hi MTE, открытые Slide-On.