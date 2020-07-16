Цель Salvatore Ferragamo на ближайший год — создавать не менее 25% коллекции из сертифицированных экологически чистых материалов. Прогресс есть — часть линии Resort 2021 эко-френдли.
Органический хлопок, кожа и замша в коллекции Salvatore Ferragamo Resort 2021
Вдохновлялся креативный директор бренда Пол Эндрю скандинавским дизайном середины века. Об этом он сам рассказал на встрече в Zoom. Поэтому главный принцип его новой коллекции — функциональность, органика, структурированность и чистота линий.
Но не обошлось и без мягких, летящих силуэтов в юбках и платьях. Также Пол Эндрю показал вязаные поло, хлопковые брюки с кожаными элементами, блузы с анималистичными принтами, пиджаки с декоративной шнуровкой.
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