Органический хлопок, кожа и замша в коллекции Salvatore Ferragamo Resort 2021

Вдохновлялся креативный директор бренда Пол Эндрю скандинавским дизайном середины века. Об этом он сам рассказал на встрече в Zoom. Поэтому главный принцип его новой коллекции — функциональность, органика, структурированность и чистота линий.

Но не обошлось и без мягких, летящих силуэтов в юбках и платьях. Также Пол Эндрю показал вязаные поло, хлопковые брюки с кожаными элементами, блузы с анималистичными принтами, пиджаки с декоративной шнуровкой.