В России откроется первый магазин сети Weekday

При оформлении новой модной локации использовались промышленные материалы, а вдохновлен интерьер магазина городским пейзажем. И, конечно, будут соблюдены все меры предосторожности по распространению инфекции коронавируса. Кроме того, по всей России уже работает доставка, оформить которую можно на сайте weekday.com.

У Weekday можно найти как стритвир, так и вполне себе минималистичные нейтральные вещи — трикотажные однотонные футболки, платья-рубашки, джинсовые куртки, классические тренчи. Они входят в линию базовой одежды MTWTFSS Weekday. Кроме того, бренд выпускает коллекции Weekday Collaboration в сотрудничестве с независимыми дизайнерами и школами моды. Сейчас Weekday делает акцент на эко-ответственности — более 83% их одежды создаются из экологичных материалов.